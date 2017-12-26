香港前三季度经济增速3.7% 高于十年平均值

新华社香港12月25日电 香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华日前表示，今年香港经济回稳向好，所有经济指标均有所上升。2017年香港本地生产总值前三季度已增长3.7%，优于过去十年每年平均的2.9%，较预期高。

邱腾华24日会见传媒时表示，过去11个月，香港的贸易、零售及来港游客的数字都向好。他预料香港2018年的经济表现会更好。他同时指出，虽然经济向好，但香港仍须把握机会，尤其抓紧“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设带来的巨大发展机遇。

香港特区政府日前与国家发展和改革委员会签订关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排。邱腾华说，2018年特区政府在“一带一路”方面有三大重点工作：2月初在北京举办高层次推介会，集中向国企和中央部委讲解香港如何运用所长、贡献国家所需；年中将举办第三届“一带一路”高峰会；年底会举办推广“一带一路”民心相通的旅游活动。

邱腾华表示，特区政府锐意将香港发展为世界级首选旅游地。他认为，日后相继落成的港珠澳大桥、广深港高铁香港段及莲塘香园围口岸，将会为香港及整个地区的旅游发展注入新动力。国家的未来发展也将为香港旅游业带来庞大机遇，香港要充分掌握及发挥。

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