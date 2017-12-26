补贴退坡成趋势 动力电池或快速发展

广州日报讯 （全媒体记者段郴群）中国汽车工业协会近日发布的数据显示，11月，我国汽车产、销分别完成308万辆和295.8万辆，产销量同比分别增长2.3%和0.7%，其中产量创历史新高。

2017年1月至11月，汽车产、销累计完成2599.9万辆和2584.5万辆，同比分别增长3.9%和3.6%，低于上年同期10.4和10.5个百分点；海通证券预计，2017年整体汽车销量将达2902万辆，同比增长3.9%。

11月，新能源汽车产、销分别完成12.2万辆和11.9万辆，环比分别增长32.8%和30.5%，同比分别增长70.1%和83%。1月至11月，新能源汽车产、销累计完成63.9万辆和60.9万辆，同比分别增49.7%和51.4%。

展望1：

新能源车销量达百万辆

海通证券预计，展望2018年，在没有刺激政策背景下，我国汽车产业预计增速在2.5%，并在第三季度探底回升。而中国汽车工业协会相关负责人表示，今年全年新能源汽车累计销量或接近80万辆，预计2018年的新能源汽车销量将达100万辆。招商证券则表示， 2018年若补贴退坡短期会影响车企盈利，但中长期来看，双积分政策将倒逼车企加快步伐布局新能源汽车。

展望2：

补贴退坡成趋势

此前几日有消息传出，2018年续航里程不足150公里的产品将不再享有补贴，而这种调整将影响到国内目前7成左右的新能源汽车。此外地方补贴或将面临取消。业内人士表示，新能源汽车的补贴退坡、技术指标要求更高基本上将成为一种趋势，获取政府补贴不再成为企业发展的主要动力。

据媒体报道，商务部相关人士此前表示，随着技术发展和基础设施完善，新能源汽车的市场需求也会不断扩大。

展望3：

动力电池有望快速发展

业内人士表示，取消低续航里程新能源车的补贴，或将倒逼新能源车产业更加注重电池能量密度等核心技术，未来或只有能量密度越高的产品才会享受高补贴额度。

国内知名动力电池企业深圳市沃特玛电池有限公司相关负责人表示，动力电池行业发展即将告别财政刺激阶段，竞争日益加剧，但动力电池行业将快速发展。

据悉，在提升能量密度方面，沃特玛的圆柱形磷酸铁锂高能量动力电池容量已达6.5Ah，明年单体能量密度可达160Wh/kg。

展望4：

巨头入局竞争将更激烈

近日，阿里战略投资小鹏汽车交割完毕，占股10%。此前，腾讯已两次入股蔚来汽车，今年3月份，百度和腾讯一起领投了蔚来汽车的C轮融资，今年11月，百度领投了威马汽车10亿美元的融资。至此，中国互联网三巨头均进入了新能源汽车领域。

业内称，随着BAT三大巨头的进入，在资本的推动下，国内新能源汽车将进入新一轮市场竞争。而在今年11月15日工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第302批)，包括小鹏汽车、蔚来汽车等互联网造车企业的新产品密集进入目录。业内表示，互联网企业进入新能源汽车产业，仍普遍缺乏核心竞争力，而众多传统车企都已涉足新能源汽车，未来竞争将非常激烈。

机构观点 电动汽车将迎大发展

在近日举行的2017第四届中国动力电池大会上公布的数据显示，从2015年至2017年上半年，国内共有超过200个新能源汽车整车生产项目落地，涉及投资金额1万多亿元，已公开的产能规划达到2124万辆。

海通证券表示，新能源汽车从公共部门政府采购，转向私人部门的需求拉动，电动汽车的“激情”时代开启，但如何保证投资安全很重要。同时，行业龙头并不畏惧补贴的退出，每一轮行业调整都是龙头挤压式成长的机遇。

业内表示，补贴退出加速，对低端产业链是巨大打击，对高端龙头是实质性利好。招商证券就认为， 随着竞争的加剧，资源或向优势企业靠拢，倒逼行业技术水平提升，加速行业优胜劣汰，产业做大做强。

(责编：李栋、赵爽)