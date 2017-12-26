原标题：北京：已累计改造１９５０个老旧小区供热管网

新华社北京１２月２５日电（记者关桂峰）百姓温暖过冬是最大的民生。记者２５日从北京市城市管理委员会了解到，北京已累计改造１９５０个老旧小区的供热管网，１９９０年以前建设的老旧小区供热管网改造已基本完成。２０１８年计划再改造１００个老旧小区。

位于崇文门西侧的崇西小区，楼龄普遍在４０年左右，管线老化、供热效果不好。家住崇文门西大街８号７号楼二层的张少华说，过去在家都得穿羽绒服，实在太冷了。改造后，现在家里都有２０摄氏度了，穿个薄毛衣正好。

北京热力集团东城区分公司崇文门热力中心主任王威说，此次改造更换了循环泵，出水量从每小时１００吨左右提高至每小时１７０吨，还更换了二次线、楼地盘管线、阀门、户内立管等。

管线老化是导致老旧小区供热质量不高的重要原因。北京市城市管理委供热办副主任孙作亮说，老旧小区的供热管线超期服役、老化严重，管线存在跑冒滴漏等问题，管线失水量大，输送能力明显下降。这样既浪费了能源，也影响了供热效果，还存在安全隐患。

对因供热管线老化严重影响供热效果的住户，孙作亮说，供热单位采取了加温等应急保障措施。在采暖季结束后列入老旧供热管网改造范围，在下一采暖季前彻底解决问题。

据了解，自２００８年以来，北京市开始对老旧供热管网分期、分批实施改造。根据规定，市区两级财政承担改造费用的５０％，供热单位承担改造费用的５０％。２０１７年，北京市共完成１１２个老旧小区供热管网的改造，解决了约１０万户居民家中供热温度不达标的问题。

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