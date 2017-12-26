工信部：将加大网络提速降费力度 加快百兆宽带普及

人民网北京12月26日电 12月25日，全国工业和信息化工作会议在京召开，工业和信息化部党组书记、部长苗圩在会上表示，工信部将加大网络提速降费力度，加快百兆宽带普及。

工信部对2018年全面推进网络强国建设做了以下部署：

一是开展网络强国建设三年行动。启动一批战略行动和重大工程。

二是进一步提升网络供给能力。加大网络提速降费力度。加快百兆宽带普及，推进千兆城市建设，实现高速光纤宽带网络城乡全面覆盖、4G网络覆盖和速率进一步提升、移动流量平均资费进一步降低、中小企业宽带和专线使用成本进一步下降。完善国际通信网络出入口布局，完成互联网网间带宽扩容1500G。推动三网融合全面展开。

三是扎实抓好电信普遍服务试点。全面完成13万个行政村光纤宽带建设和升级改造，提前实现“十三五”有关任务目标。完善电信普遍服务长效补偿机制。

四是加快构建信息领域核心技术体系。抓好“核高基”、新一代移动通信网络等科技重大专项。扎实推进5G研发应用、产业链成熟和安全配套保障，补齐5G芯片、高频器件等产业短板，完成第三阶段测试，推动形成全球统一5G标准。

五是强化信息通信市场监管。加强互联网基础资源管理，更大力度保护个人信息和网络数据安全。开展VoLTE号码携带技术试验，研究制定号码携带全国推广方案。实施IPv6规模部署行动计划，促进IPv6产业发展。继续推进垃圾短信、骚扰电话、虚假号码治理。纵深推进防范打击通讯信息诈骗，用好管好拦截系统，积极研究应对网络诈骗等新问题。加强互联网金融监管技术支撑。推进建设“互联网+应急通信”全方位综合保障体系。

六是提升网络与信息安全监管能力和保障水平。加强行业关键信息基础设施保护、网络安全审查、数据跨境评估，体系化推进网络环境治理。制定促进网络安全产业发展指导性文件。

七是加强无线电频率规划和电波秩序维护，协调保障5G和车联网等重点行业、重大工程用频需求以及重大活动的用频安全，深化拓展特殊通信和党政专用通信保障工作。

(责编：李楠桦、仝宗莉)