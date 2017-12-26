2017年交通运输降物流成本880多亿元

据新华社电 我国交通运输行业供给侧结构性改革实现多点突破，2017年实现降低物流成本880多亿元。这是记者25日从交通运输部工作会议上获悉的。

据介绍，2017年，政府还贷二级公路收费基本取消，实施公路绿色通道、差异化收费等多项举措，实现降低物流成本880多亿元。西北地区全面融入全国高铁网，国家高速公路待贯通路段和内河高等级航道建设进一步加快，“沪兰空中大通道”贯通，基础设施短板进一步补齐。

交通运输部部长李小鹏说，明年持续深化交通运输供给侧结构性改革，要进一步降物流成本。推动长距离大宗货物运输向铁路、水路转移，推动多式联运示范工程建设；持续推进无车承运人试点，支持平台型物流企业和企业联盟发展；严格落实货车年检年审合并工作、营业性货车二级维护强制检测取消工作，推进道路普通货运车辆省域内异地检验检测；稳步扩大高速公路分时段差异化收费试点，完善收费公路通行费增值税电子发票开具工作；进一步精简中央定价港口收费项目。

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