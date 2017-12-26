原标题：冬季电煤消费高峰日趋“登顶” 煤炭价格继续上涨

12月25日，中国煤炭工业协会发布的报告称，12月16日至12月22日，“CCTD秦皇岛动力煤价格”所采集的环渤海地区各种现货动力煤价格全面上涨。其中，CCTD5500报收于617元/吨，比12月18日发布的价格上涨了3元/吨；CCTD5000报收于597元/吨，比12月18日发布的价格上涨了4元/吨。

中国煤炭工业协会分析认为，随着冬季电力和煤炭消费高峰日趋“登顶”，沿海地区主要发电企业对动力煤采购和补库压力持续增大，从而对环渤海地区现货动力煤需求增加和价格保持上涨起到推动作用。如果比照即将于2018年1月1日实行的《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见（试行）》的目标库存要求，上述发电企业的电煤采购压力会更加突出。

沿江沿海地区发电企业的动力煤采购热情也体现在港口锚地待装煤炭船舶数量方面，本报告期环渤海地区四个主要发运港口（秦皇岛港、黄骅港、曹妃甸港和国投京唐港）锚地待装煤炭的船舶数量继续攀升，增加到了220艘以上的年内最高水平，无疑将对这一地区短期动力煤价格形成支撑。

中泰证券一位分析师表示，年底煤矿保安全生产，焦煤产量释放依旧不大，加之下游开工增加，带动市场供需紧张，利于焦煤价格进一步上涨。四季度煤价高位震荡，煤价环比进一步提升，中长期来看煤价有望维持在中高位，行业基本面仍乐观，估值有进一步提升的诉求。

(责编：蒋琪、仝宗莉)