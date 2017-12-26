原标题：特色小镇进入规范发展阶段 或成房企转型“上岸点”

作为新型城镇化与经济转型升级的重要突破口,特色小镇建设的热潮席卷整个房地产行业。截至目前，住建部已公布两批、共403个特色小镇。

虽然特色小镇在近两年时间得到快速发展，然而在推进过程中，一些发展问题也随之而来，有些地区甚至存在政府债务风险加剧和房地产化的苗头。基于此，12月4日住建部等四部委联合发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》，并提出“坚持产业建镇，防止千镇一面和房地产化”。

易居研究院智库研究中心总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，此次发布的政策明确了一个思路，即特色小镇不是简单的房地产建设的概念，而是一个综合的全方位发展的概念。所以从地产开发的角度来看，房企不能有各类圈地的考虑。

北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司合伙人杨涛在接受《证券日报》记者采访时表示，对于房地产开发商来说，传统的买地、卖房模式已难以为继，但以资源整合为基础的城市运营却成为其谋求战略升级、拓展新增长级的方向。一方面，城市运营项目运作流程因跨越“土地一级开发”、“二级房地产开发”和“三级产业联动”的项目整个生命周期,在各环节上均能给予政府部门较大支持,因此能获得普通开发商无法企及的诸多优惠。另一方面，城市运营商的角色也使其在一定程度上具备了土地生产资料定制化和土地定向供应的话语权。

“最为重要的是，转型城市运营商，也有助于他们打通融资渠道，尤其是PPP模式的推广，使其在原有的二级开发贷、基金融资的基础上，增加了PPP项目融资渠道。”杨涛认为，在房地产行业发展面临“天花板”的背景下，房地产企业势必要走向转型升级之路。建设特色小镇或成为房地产企业转型的一个“上岸点”。

(责编：蒋琪、仝宗莉)