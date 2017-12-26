热点城市土地供应“开闸” 北京81宗挂牌量创近四年新高

虽然房地产市场在今年进入深度调整期，但在土地供应方面，部分城市的供地力度不降反增，创出近年来新高。
中原地产研究中心统计显示，从挂牌供应数量看，截至目前，年内北京已供应81宗住宅土地，合计提供的住宅土地建筑面积高达1107万平方米，同比上涨341%，创下近四年供应纪录；从成交数量来看，年内住宅用地累计成交71宗。
除北京外，杭州、成都、南昌等热点城市进入12月份以来，再度掀起土地供应热潮。而克而瑞研究中心统计的数据显示，仅11月份，全国336个城市的经营性用地供应规模就已接近40000万平方米，较10月份近乎翻倍。
方正证券房地产行业首席分析师夏磊在接受《证券日报》记者采访时表示，热点城市增加土地供应，一方面可以有效缓解当前房地产市场中的供需矛盾，有利于降低房价上涨预期；另一方面也可以优化土地结构，深化长效调控机制。
事实上，在多个热点城市加速供应住宅用地的同时，涉及住宅的自持用地和共有产权房也在加速推进。据安居客房产研究院不完全统计，截至2017年12月15日，包括北京、上海、深圳、广州、杭州、重庆、苏州、天津、佛山等9个重点城市，今年以来涉及的住宅自持用地约为149宗，自持体量约514万方米。其中，杭州涉宅的自持地块共51宗，自持总体量达到133万平方米；北京涉宅自持地块27宗，总体量约160万平方米。
“随着热点城市土地供应量的大幅增加，预计对明年房地产市场价格会有一定抑制作用。”安居客房产研究院首席分析师张波告诉《证券日报》记者，由于当前自持地块收益率较低，因此，如何盈利将成为房企不得不面对的一个重要挑战。
不过，张波也表示，受制于当前土地资源供应影响，租赁用地的增加势必会在一定程度上挤压商品住宅用地规模。因此，未来开发商将会在一些“按比例自持”或“非百分百自持”类型的土地上进行激烈争夺。
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