原标题：明年实体经济将迎新机遇新格局

党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就，经济结构也出现重大变革。今年的中央经济工作会议明确指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

其中，推进实体经济转型升级，打造发展新动能，成为高质量发展的重中之重。会议提出，要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。多位专家和业内人士表示，这三个转变是实体经济高质量发展的目标，将持续推进实体经济转型升级，打造实体经济新动能，提高供给体系质量。与此同时，在进一步降低实体经济成本，推进民营企业发展，打造更加优质竞争环境，以及推进金融与实体经济融合等方面，政策支持也将进一步加强。

提振 高质量发展为实体经济带来新机遇

十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。

作为经济发展的重要基础，近年来，实体经济不断取得新进展。2016年的中央经济工作会议提出要振兴实体经济发展，今年的中央经济工作会议再次强调，强化实体经济吸引力和竞争力。

中国国际经济交流中心产业规划部副部长李金波表示，推进高质量发展为实体经济带来了新机遇。党的十八大以来，中央和地方各级政府出台了“中国制造2025”、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等一系列政策，推进制造业等实体经济转型升级，我国实体经济正在向着数据化、网络化、智能化拓展。

同时，高质量发展模式也为中小企业带来了新的发展动力。据介绍，目前我国中小企业贡献了50%的税收、60%的GDP、70%的创新，已经成为科技创新的主力。

中央经济工作会议明确提出，优化存量资源配置，强化创新驱动，发挥好消费的基础性作用，促进有效投资特别是民间投资合理增长。业内人士指出，这对于中小企业尤其是民营企业，将产生巨大的推动作用。

国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成表示，推动高质量发展，关键在提高全要素生产率，深化改革和开拓创新是着力点。在继续落实“三去一降一补”为抓手的改革举措的同时，着力点应放在提振实体经济上，大力培育新动能，培育一批具有创新能力的排头兵企业。

推进 多部门全面发力“破、立、降”

实体经济的发展离不开政策的有力推动。中央经济工作会议明确，深化要素市场化配置改革，重点在“破”、“立”、“降”上下功夫。

会议指出，大力破除无效供给，把处置“僵尸企业”作为重要抓手，推动化解过剩产能。国家发改委表示，2018年将从总量性去产能转向以结构性优产能为主，从以退为主转向进退并重。

针对会议提出的“大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级，培育一批具有创新能力的排头兵企业”，国家发改委秘书长李朴民表示，未来将进一步推进实施创新驱动发展战略，持续深化供给侧结构性改革。当前和今后一个时期，对于战略性新兴产业的发展将着重进一步完善环境、强化创新，注重集群发展，同时进一步聚焦重点、加大投入，推动战略性新兴产业更高质量发展。

同时，降成本作为支持实体经济的重要举措将持续加力。会议指出，大力降低实体经济成本，降低制度性交易成本，继续清理涉企收费，加大对乱收费的查处和整治力度，深化电力、石油天然气、铁路等行业改革，降低用能、物流成本。

据了解，2017年以来，国家发改委等有关部门在各领域频频发布多项降成本措施。通过深化电价、天然气改革，规范金融等领域收费等措施，已经累计减轻企业负担超过1700亿元。未来，国家发改委将不断完善长效机制，通过政策推进和落实，不断降低企业成本，推进实体经济发展。

此外，国家税务总局日前表示，将进一步深化税制改革，落实好各项税收优惠政策，加大税收支持实体经济、科技创新等工作力度。

国家发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆表示，未来将抓紧研究推动高质量发展的统计指标体系，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价和政绩考核办法。

中国人民银行副行长易纲表示，在高质量发展阶段必须坚持金融服务实体经济的出发点，增强金融服务实体经济的能力，这也是金融工作要回归的本源。

激发 国企民企双向加强提升市场活力

企业是实体经济的主体，只有真正实现国企和民企的转型升级、创新发展，才能实现实体经济的高质量发展。今年的中央经济工作会议对于进一步深化国企改革和拓展民营企业的发展，都给予高度重视。

中央经济工作会议明确，要推动国有资本做强做优做大，完善国企国资改革方案，围绕管资本为主加快转变国有资产监管机构职能，改革国有资本授权经营体制。

国资委副秘书长彭华岗日前透露，第三批混改试点名单已经确定。国家发改委新闻发言人孟玮也表示，重点领域混合所有制改革持续推进，第三批混改试点企业的实施方案正在加紧制定当中。据了解，目前央企层面的公司制改革方案已全部批复完成，各省国资企业的改制率已达95.8%。

中国人民大学副校长刘元春表示，在国企改革过程中，国企效率问题一直是重中之重。未来要推动国有资本做强做优做大，要进一步完善国企国资改革方案，围绕管资本为主加快转变国有资产监管机构职能，改革国有资本授权经营体制。

对于民营企业，会议指出，要支持民营企业发展，落实保护产权政策，依法甄别纠正社会反映强烈的产权纠纷案件。全面实施并不断完善市场准入负面清单制度，破除歧视性限制和各种隐性障碍，加快构建亲清新型政商关系。

有专家表示，会议重点提到民营企业、民间投资，这意味着政府将民间投资放在了更加重要的位置。未来国家将在资源配置、融资条件、经营环境、简政放权等多方面更多地向民营企业、民间资本倾斜。

刘元春表示，会议提出的激发市场主体活力、依法甄别纠正社会反映强烈的产权纠纷案件、落实保护产权政策等，对改变民营企业家预期有非常大的调整作用。同时，实质性的国有企业改革和政府改革，投资领域特别是第三产业投资领域进一步开放，改变金融资源过度偏向性投放等做法，都将提振民营企业信心。

刘元春说，中央经济工作会议提出“全面实施并不断完善市场准入负面清单制度”，就是要把原来在试点地区实行的负面清单制度全面推广、深度推进。要以全面实施负面清单制度为突破口，约束政府的权力。同时要破除歧视性限制和各种隐性障碍，彻底拆除企业在发展中面临的“弹簧门”“玻璃门”，推进国企和民企公平竞争，共同发展。

(责编：蒋琪、仝宗莉)