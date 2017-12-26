原标题：亚投行总部主体结构封顶 预计2019年年底前交付使用

本报讯(记者 潘福达)昨天上午，在奥林匹克公园中心区B27-2地块，随着最后一根钢梁缓缓升起与顶层结构安装就位，亚投行总部永久办公场所建设项目按计划实现了主体结构封顶，标志着项目工程建设年内封顶的任务目标圆满完成。

在现场见证这一刻的人群中，北京新奥集团规划总监李珊心情最激动，作为亚投行总部项目指挥部的负责人之一，她全程参与了项目的设计和施工。据介绍，北京新奥集团日前已翻牌组建为北京城市副中心投资建设集团，集团承担了亚投行总部永久办公场所的投资建设以及建成后的运营管理任务，北京城建集团、北京建工集团和中建八局等单位负责施工。自去年9月23日项目奠基启动以来，在工期紧、任务重的情况下，项目依然按照计划实现了主体结构封顶，还获得了多方肯定。“亚投行总部项目向世界展示了‘中国质量’和‘工匠精神’！”李珊感慨。

占地6.1公顷的亚投行总部五组中庭建筑围合四个外部广场，寓意中国古代九宫格的城市格局，从外观看上去，巨构的建筑肢体像穿斗叠梁的鲁班锁，地上周边四组12层建筑簇拥着16层的中央部分。建筑整体钢结构用钢总量相当于鸟巢用钢量的两倍。在这样复杂的空间里，建筑物的室内温湿度及空气品质控制是巨大的技术挑战，大跨度办公空间对钢结构的精细化设计也提出了高准度的要求。

“施工前每个技术细节都反复讨论，一个冷却塔的方案就改了几十遍。”李珊说，一般建筑物的冷却塔都在屋顶，而由于亚投行总部屋顶为透光的幕墙，为保障楼体安静，冷却塔要置于地下，同时还要兼顾空间、散热、噪音等因素，设计方案精益求精，经常一改就到深夜。为了保证偌大的流通空间内高品质的温度、湿度和空气质量，项目在设计中做了大量的模拟、实验。

除了贯彻目前最严的绿色建筑标准，设计施工中关于环保的各个细节也都不放过：工地上产生的建筑垃圾都得到了资源化处置，一套餐厨垃圾处理系统正在设计中，未来建筑地下一层将设置餐厅，所有餐厨垃圾都将在密闭环境中通过生化处置变身肥料。

在完成主体结构封顶后，机电工程施工拉开了序幕。通过建筑信息模型技术，建筑施工将实现精准设计。“机电设施将设置传感器，未来工人在中控室里就能判断故障来源。”李珊说，阀门等部件还将印有“身份证”，扫描二维码就可以追溯其具体信息。

按照目前计划，预计2019年年中亚投行总部项目将完成全部幕墙工程及机电工程，2019年年底前交付使用。

(责编：赵爽、李栋)