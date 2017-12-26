污染防治攻坚战需政企社合力

天空澄碧，纤云不染，远山含黛，和风送暖。今冬，北京留下了更多的蓝天、白云和暖阳。中央经济工作会议明确，打好污染防治攻坚战重点是打赢蓝天保卫战，调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，加大节能力度和考核，调整运输结构。

专家表示，环保标准的提升以及监管的加强将是未来较长一段时期的常态，建议构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，形成治污合力。此外，专家还认为，可以借鉴热点网格污染治理管理模式，提高对大气污染的精细化治理程度。

目前，我国环境形势依然十分严峻。中国发展研究基金会副理事刘世锦表示，世界卫生组织2016年公布的空气污染数据显示，中国在世界污染最严重的20个城市中占4个。中国的海洋环境也被认为是世界上退化最严重的海域之一。“这些不仅影响发展的可持续性，而且严重危及当代人的健康和福祉。”

污染问题既是发展问题，又是民生问题，关系到全面建成小康社会的成效。“党的十八大以来，环境保护得到空前的重视。以大气、水、土壤三大污染防治攻坚战为重点，我国环境治理进程进一步加快。”全国工商联环境商会副会长兼首席环境政策专家骆建华说。

环保部部长李干杰此前介绍说，今年1月到11月，全国338个地级以上城市PM10浓度比2013年同期下降了20.4%，京津冀、长三角、珠三角PM2.5浓度比2013年同期分别下降了38.2%、31.7%、25.6%。

“今年蓝天比以前多，但决不能掉以轻心”，国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文表示，在治理大气污染方面要继续采取更有针对性的举措。目前，大气污染防治还依然面临着一些挑战：第一，面临调整产业结构挑战，各地大气污染治理压力加大。第二，在地方，“煤改气”、“煤改电”保障老百姓用得起用得上，需要付出巨大成本。第三，城市管理能力挑战。比如说节能考核、调整运输结构，需要城市加强管理。

申万宏源证券首席宏观经济学家李慧勇表示，“绿水青山就是金山银山”，十九大已经将环保进一步提升到新的高度。从中央经济工作会议可以看出，环保标准的提升以及监管的加强将是未来较长一段时期的常态。

如何打好污染防治攻坚战进一步补齐环境短板？国家城市环境污染控制技术研究中心研究员彭应登在接受人民网记者采访时表示，大气污染治理不是简单增加污染治理设施，而是要涉及社会生产和消费结构的绿色转型，从源头开始治理，调整产业结构、能源结构、运输结构。

“对大气污染治理的长期性、艰巨性、复杂性要有足够认识，三大结构调整也不是短时间内就能实现的，要制定科学合理的目标和时间表。要充分调动政府各相关职能部门，各司其职、稳扎稳打，构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，形成治污合力。

与此同时，彭应登还建议，要借鉴热点网格污染治理管理模式，提高对大气污染的精细化治理程度。他介绍，热点网格是环保部组织有关技术单位，把京津冀及周边重点区域“2+26”城市，按照3km×3km划分成若干个网格，综合卫星遥感、空气质量地面观测、气象观测等各类数据，在北京市识别出需要重点监管的133个网格，再根据浓度数值排序确定热点网格中的重点监管地区。

骆建华则建议，要采取综合性措施防治污染，从末端治理向源头治理转变；更多地采取奖励性措施，而不是惩罚性措施；更多采取“污染者付费、第三方治理”模式，而不是单一的“谁污染、谁治理”模式，提高治理水平。

他还指出，打好污染防治攻坚战需要政府、企业和社会共治，要推进PPP、第三方治理等方式，撬动、引导更多社会资本进入环保领域，全面推进环境信息公开，保障公众知情权和监督权。

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