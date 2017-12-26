广西下达明年西部计划志愿者生活补助经费1000多万元

新华社南宁12月26日电（记者曹祎铭）记者从广西壮族自治区财政厅了解到，自治区财政厅根据中央转移支付下达有关要求，按照中央对西部地区大学生志愿者每年每人2.5万元的补助标准，及时提前下达广西840名西部计划志愿者（包括研究生支教团）2018年1-7月份生活补助经费1224.99万元。
据介绍，大学生志愿服务西部计划是高校毕业生服务基层的重要方式，西部计划志愿者服务期限为1-3年，服务协议一年一签。根据《关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见》精神，广西加大经费统筹力度，积极保障广西西部计划志愿者生活补助经费按时拨付到位。
此项经费及时下达对西部计划志愿者扎根广西、服务广西可以起到促进作用。
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