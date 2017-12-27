三大海区渔业资源总密度明显增加

本报北京12月26日电 （记者郁静娴）记者从26日举行的农业部新闻发布会上获悉：今年在史上最严伏季休渔制度下，休渔期延长、范围扩大，全年累计查处违规案件7427件，清理取缔涉渔“三无”船舶7000余艘、“绝户网”40余万张（顶），查获违法作业捕捞船2954艘次，渔业资源环境保护和修复持续深入。

新伏季休渔制度的成效主要体现在“增加、改善、提高、生息”上。渔业资源数量明显增加。今年8月调查结果显示，渔业资源的总密度与去年同期相比，黄渤海区增加了130%，东海区增加了30%，南海区增加了24%。今年三大海区传统经济鱼类资源密度比去年同期明显增加，尤其是东海区传统经济鱼类资源密度占总资源密度超过了80%。

《 人民日报 》（ 2017年12月27日 09 版）

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