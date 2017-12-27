聚焦中央经济工作会议：精准脱贫，下一步该怎么干

在扶贫的路上，决不落下一个贫困家庭，决不丢下一个贫困群众。打赢脱贫攻坚战，是推动高质量发展，决胜全面建成小康社会的重大任务。中央经济工作会议强调，要保证现行标准下的脱贫质量，瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生动力。

保证脱贫质量，消除区域性整体贫困

脱贫目标实现没实现，是衡量脱贫质量的硬杠杠。

吐门巴乙拉曾是内蒙古科尔沁左翼后旗巴彦毛都苏木（乡）莫麦嘎查（村）出了名的贫困户，前年在农行由政府贴息贷款5万元买了5头小牛，现在5头牛变成13头，全部育肥后能卖10多万元。小伙子憨厚地笑着：“我在附近矿山打工还有一份收入，养牛主要是媳妇在忙，好政策让我脱了贫。”

5年来，脱贫攻坚战取得决定性进展，6000多万贫困人口稳定脱贫，年均减贫1300万人以上，贫困发生率从10.2%下降到4%以下。

考察脱贫质量，既要在过程中动态考察，也要在结果上静态考察。是不是实现了农村贫困人口不愁吃、不愁穿？是不是实现了农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全有保障？是不是实现了贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平、基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平？目前看，解决“两不愁”问题相对容易，做到“三保障”、提高“两水平”，仍需加力。

保证脱贫质量，需要提高市场机制的益贫性。中央党校教授曾业松表示，在贫困地区通过合理配置资源，让市场发挥长效作用，这种机制所产生的效益溢出就是益贫性，扶贫效果持久。

吐门巴乙拉家的脱贫质量靠得住。内蒙古科尔沁牛业公司通过“公司+基地+大户带农户”的模式，公司提供技术支持和资金，农户按公司的要求进行饲养和短期育肥，按协议价把牛卖给公司。科左后旗委书记刘世海说：“利益联结纽带稳固，脱贫质量才能稳得住。”

要依据现行标准，严格程序。以2010年2300元扶贫标准，到2020年实现脱贫，这是既定目标，必须严防数字脱贫、虚假脱贫。国务院扶贫办综合司司长苏国霞说：“要坚持标准、实事求是，既要防止急躁症，又要防止拖延病。”

一方面，要科学确定脱贫目标，科学调整修订市、县、镇、村脱贫攻坚路线图、任务书、时间表，严防层层加码，严把退出关口。另一方面，从严督导考评，建立健全“月通报、季点评、半年初评、年终考评”督导考核体系，确保退出精准。

聚力深度贫困，坚决不留“锅底”

深度贫困是脱贫攻坚的重中之重，难中之难。现有贫困大多集中在深度贫困地区，这些地区多是革命老区、民族地区、边疆地区，基础设施和社会事业发展滞后，生态环境脆弱，自然灾害频发，人均可支配收入低，集体经济薄弱。

国务院扶贫办主任刘永富表示，深度贫困地区脱贫攻坚是硬仗中的硬仗，必须给予更加集中的支持，采取更加有效的举措。

西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州（简称“三区三州”），以及贫困发生率超过18%的贫困县和贫困发生率超过20%的贫困村，是脱贫攻坚中的硬骨头，是脱贫攻坚决战决胜的关键之策。中央和国家机关有关部门落实行业主管责任，对“三区三州”和其他深度贫困地区、深度贫困问题，予以统筹支持解决。解决辖区内深度贫困问题由省里确定贫困县、贫困乡镇、贫困村，还要出台新的政策和措施。

加大投入支持力度，形成支持合力。新增脱贫攻坚资金主要用于深度贫困地区，新增脱贫攻坚项目主要布局于深度贫困地区，新增脱贫攻坚举措主要集中于深度贫困地区。惠民项目要向深度贫困地区倾斜，深度贫困地区新增涉农资金要集中整合用于脱贫攻坚项目，各级财政要加大对深度贫困地区的转移支付规模。

深度贫困被形象地比作“锅底”，深度贫困问题不解决，就谈不上打赢脱贫攻坚战，必须出非常之策，用非常之力。

激发贫困人口的内生动力

坚持精准扶贫精准脱贫，是打赢脱贫攻坚战基本方略。

精准扶贫，对象精准是前提。安徽省岳西县主簿镇白果村党支部副书记杨堂旺说：“扶贫对象的精准，是一个动态跟踪的过程。扶贫对象不准，什么都别谈。”白果村村民褚江海一家2015年出列，妻子去年患上重病，到目前已花费13万元，褚江海又返贫了。

体系化精准是关键。要在扶持对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人（第一书记）、脱贫成效这6个维度上实现精准，想办法、出实招、见真效。

覆盖精准是保证。要有效实施“四个一批”的扶贫攻坚行动计划，通过扶持生产和就业发展一批，通过移民搬迁安置一批，通过低保政策兜底一批，通过医疗救助扶持一批，实现贫困人口精准脱贫。

精准扶贫，贫困户的获得感实实在在。健康兜底机制改变了褚江海一家。妻子的医疗款总共报销了9万多元，自付的部分民政兜底还将解决一大半。

刘永富表示，要坚持因人因地施策，因贫困原因施策，因贫困类型施策，区别不同情况，做到对症下药、精准滴灌、靶向治疗，不搞大水漫灌、走马观花、大而化之。

打造一支不走的扶贫工作队是脱贫攻坚强有力的组织保障。党的十八大以来，脱贫攻坚实行中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制。中西部22个省份的党政主要领导向中央签署脱贫攻坚责任书，立下军令状，进行严格的考核评估。脱贫攻坚期内，832个县的县委书记、县长要保持稳定。

从中央、省、市、县四级党政机关和国有企事业单位抽调“第一书记”和驻村工作队员，在岗近百万人，累计下派已近300万人。

脱贫攻坚战打响以来，中央财政专项扶贫资金每年增长30%以上。在金融投入上，“5万元以下、三年以内、免担保免抵押、银行按基准利率放贷、扶贫资金全额贴息、县建风险基金”的金融产品已经达到3800亿元。

激发贫困人口内生动力是脱贫攻坚的长久之计。曾业松说，要打消一些贫困群众“等靠要”心态，发动种养大户、产业能人、新型主体，通过示范培训掌握技术，做给农民看，带着农民干。

《 人民日报 》（ 2017年12月27日 02 版）

(责编：李栋、赵爽)