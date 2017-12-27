中国金融科技何以领先全球

2017年，中国金融科技企业出现赴美“上市潮”。继宜人贷、信而富等5家互联网金融企业登陆美国后，12月21日，乐信集团在纳斯达克交易所挂牌上市，成为中国分期电商第一股。随后的两个交易日中，乐信连续收涨，较发行价累计上涨近60%。乐信在美股市场的表现，成为合规的中国金融科技企业被海外资本市场看好的注脚。
11年前，首家金融科技公司在美国创立。近年来，金融科技却在大洋彼岸的中国发展得风生水起。目前，在美国上市的金融科技公司中，中国已达6家，美国真正意义上的只有一家。中国为何能在该领域成为全球的引领者？中国金融科技公司的特点是什么？记者就此采访了赴美上市的乐信集团创始人兼首席执行官肖文杰。
研发“鹰眼”“虫洞”核心技术
12月21日上午9时许，纽约曼哈顿时代广场纳斯达克总部内，新股上市资本市场副总裁约瑟夫·布兰契克向肖文杰发放上市证书。
乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早的分期电商平台。创业伊始，拥有互联网技术背景的肖文杰就在公司的科技能力上下功夫。他们自主研发出“鹰眼”智能风控引擎，用大数据挑选用户，来做授信。比如客户来分期乐商城买手机，只要打开他们的APP，每个点击行为就会被“鹰眼”引擎记录下来。通常一个正常的客户会点开多个网页查看手机款式、价格、评价等信息。“鹰眼”引擎有5000多个数据节点，系统实时捕捉、分析这些行为数据，几秒钟就可以评估一个客户的信用与偿还能力。
乐信的第二个核心技术是“虫洞”系统。肖文杰举例，用户买一部手机5000元，24个月分期付清，每月还款200多元。如果用户规模庞大，公司哪来这么多钱买手机呢？作为一家互联网中介，乐信研发了一个资产处理技术平台“虫洞”，为借贷双方匹配供需。该系统运用人工智能技术，把购买手机的用户自动化地匹配给与其合作的金融机构，金融机构再做一次审核后，放贷给用户。该公司研发的区块链技术则保障每天几十万笔交易准确无误。
在市场空白点“弯道超车”
肖文杰分析，在中国金融科技领域，市场空白大、技术发展快等因素，可推动中国由该领域的“学习者”转为全球“引领者”。
对于金融科技企业来说，中国金融机构服务尚未覆盖的数亿人群，是一个巨大的蓝海市场。
随着云计算、大数据、区块链、移动互联、人工智能等新技术的飞速发展，中国跨越西方信用卡阶段，直接进入移动支付时代。如今，对中国65%的手机用户而言，手机就等于钱包，移动支付比例全球最高。2016年，消费相关的支付规模，是美国的8倍。
肖文杰介绍，乐信的“鹰眼”智能风控引擎只需用户提供姓名、身份证号码、联系方法等信息，通过抓取电商场景行为数据，即可自动化地筛选出具有真实消费信贷需求的用户，秒级提供分期购物服务。
网络借贷是中国领先全球的领域。肖文杰说，我们提供个人消费借贷，每笔订单数额小，如买部手机一二千元，金融机构不愿意做，因为它发放一万元贷款与发放一亿元贷款走的程序是一样的，科技能力没有跟上。乐信不需要人工审核，全系统自动化，截至今年三季度末，用户超过2000万人。
“纽约的4G没有中国的快”
“目前，全球科技领域，竞争力能与美国势均力敌的，只有中国。”肖文杰说，原因一是中国有巨大的市场。二是过去几年大众创业、万众创新的热潮，在全社会形成创新的氛围和土壤。在互联网巨头BAT的带动下，培养了大批人才。三是中国创投资本活跃，形成正向循环，科技公司给创投人很好的回报，创投人有更多的钱再投给科技公司。
反观美国，金融科技虽然起步很早，但并没有形成规模，主要还是在一些零星的领域，作为传统金融机构的补充。
肖文杰认为，“中国科技进步快，基础设施发达，在纽约感觉很明显，这里的4G移动网络没有中国的快。”
“上市，是公司发展长期规划的一部分，代表公司进入一个世界级的舞台，能否赢得市场认可，要看每个季度的财报成绩单。”肖文杰表示，互联网金融不是拼谁跑得快，而是拼谁活得久、活得好。上市后，乐信将更多承担社会责任，做好合规标兵，加大对金融科技的研发投入，提升互联网消费金融的效能。
住建部：2018年将大力发展住房长期租赁市场 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】