中国金融科技何以领先全球

2017年，中国金融科技企业出现赴美“上市潮”。继宜人贷、信而富等5家互联网金融企业登陆美国后，12月21日，乐信集团在纳斯达克交易所挂牌上市，成为中国分期电商第一股。随后的两个交易日中，乐信连续收涨，较发行价累计上涨近60%。乐信在美股市场的表现，成为合规的中国金融科技企业被海外资本市场看好的注脚。

11年前，首家金融科技公司在美国创立。近年来，金融科技却在大洋彼岸的中国发展得风生水起。目前，在美国上市的金融科技公司中，中国已达6家，美国真正意义上的只有一家。中国为何能在该领域成为全球的引领者？中国金融科技公司的特点是什么？记者就此采访了赴美上市的乐信集团创始人兼首席执行官肖文杰。

研发“鹰眼”“虫洞”核心技术

12月21日上午9时许，纽约曼哈顿时代广场纳斯达克总部内，新股上市资本市场副总裁约瑟夫·布兰契克向肖文杰发放上市证书。

乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早的分期电商平台。创业伊始，拥有互联网技术背景的肖文杰就在公司的科技能力上下功夫。他们自主研发出“鹰眼”智能风控引擎，用大数据挑选用户，来做授信。比如客户来分期乐商城买手机，只要打开他们的APP，每个点击行为就会被“鹰眼”引擎记录下来。通常一个正常的客户会点开多个网页查看手机款式、价格、评价等信息。“鹰眼”引擎有5000多个数据节点，系统实时捕捉、分析这些行为数据，几秒钟就可以评估一个客户的信用与偿还能力。

乐信的第二个核心技术是“虫洞”系统。肖文杰举例，用户买一部手机5000元，24个月分期付清，每月还款200多元。如果用户规模庞大，公司哪来这么多钱买手机呢？作为一家互联网中介，乐信研发了一个资产处理技术平台“虫洞”，为借贷双方匹配供需。该系统运用人工智能技术，把购买手机的用户自动化地匹配给与其合作的金融机构，金融机构再做一次审核后，放贷给用户。该公司研发的区块链技术则保障每天几十万笔交易准确无误。

在市场空白点“弯道超车”

肖文杰分析，在中国金融科技领域，市场空白大、技术发展快等因素，可推动中国由该领域的“学习者”转为全球“引领者”。

对于金融科技企业来说，中国金融机构服务尚未覆盖的数亿人群，是一个巨大的蓝海市场。

随着云计算、大数据、区块链、移动互联、人工智能等新技术的飞速发展，中国跨越西方信用卡阶段，直接进入移动支付时代。如今，对中国65%的手机用户而言，手机就等于钱包，移动支付比例全球最高。2016年，消费相关的支付规模，是美国的8倍。

肖文杰介绍，乐信的“鹰眼”智能风控引擎只需用户提供姓名、身份证号码、联系方法等信息，通过抓取电商场景行为数据，即可自动化地筛选出具有真实消费信贷需求的用户，秒级提供分期购物服务。

网络借贷是中国领先全球的领域。肖文杰说，我们提供个人消费借贷，每笔订单数额小，如买部手机一二千元，金融机构不愿意做，因为它发放一万元贷款与发放一亿元贷款走的程序是一样的，科技能力没有跟上。乐信不需要人工审核，全系统自动化，截至今年三季度末，用户超过2000万人。

“纽约的4G没有中国的快”

“目前，全球科技领域，竞争力能与美国势均力敌的，只有中国。”肖文杰说，原因一是中国有巨大的市场。二是过去几年大众创业、万众创新的热潮，在全社会形成创新的氛围和土壤。在互联网巨头BAT的带动下，培养了大批人才。三是中国创投资本活跃，形成正向循环，科技公司给创投人很好的回报，创投人有更多的钱再投给科技公司。

反观美国，金融科技虽然起步很早，但并没有形成规模，主要还是在一些零星的领域，作为传统金融机构的补充。

肖文杰认为，“中国科技进步快，基础设施发达，在纽约感觉很明显，这里的4G移动网络没有中国的快。”

“上市，是公司发展长期规划的一部分，代表公司进入一个世界级的舞台，能否赢得市场认可，要看每个季度的财报成绩单。”肖文杰表示，互联网金融不是拼谁跑得快，而是拼谁活得久、活得好。上市后，乐信将更多承担社会责任，做好合规标兵，加大对金融科技的研发投入，提升互联网消费金融的效能。

(责编：李栋、赵爽)