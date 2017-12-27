85位掌门人更迭 险企一把手的升级考试

2017年，保险业迎来严监管年。严监管之下，保险公司掌门人频频变换备受关注，他们貌似光鲜的背后，不仅有来自业绩的压力，还面临着巨大的防风险责任，尤其是违法违规行为成为加速变换的推手。据北京商报记者不完全统计，2017年保险业有85位董事长、总经理发生换帅，2018年险企“一把手”面临的考验将进一步升级。

“老将”新征程

随着新开业的保险公司不断增多，保险业新任“一把手”队伍也在扩容。

据北京商报记者不完全统计，2017年就有15位“一把手”出任新开业的保险公司董事长、总经理。涉及前海再保险、横琴人寿、和泰人寿、华贵人寿、人保再保险、复星联合健康保险、众惠财产相互保险社、爱心人寿8家保险公司。其中，和泰人寿、人保再保险、复星联合健康保险、爱心人寿4家保险公司董事长和总经理双双亮相，由同业跳槽或股东派遣。

具体来看，上述8家公司除了前海再保险为2016年12月7日正式开业之外，另外7家保险公司均为年内获批开业的新保险公司。这其中，不少新任“一把手”为保险业老将。4月18日，曾在中国人寿、中国人保两大保险集团旗下任职多年的兰亚东正式获批成为横琴人寿董事长。他的保险从业经验长达28年之久，“战绩”也常被业界称道。

6月获批开业的爱心人寿在8月和10月正式迎来了新任总经理潘华刚和董事长张延苓。公开资料显示，张延苓曾任职中国平安、阳光保险，履历中有寿险和产险工作经验。在公司发展模式方面，张延苓也清晰地勾勒出“保险+医疗”、“保险+科技”的全新商业模式。

8月，李静正式获批成为国内首家相互保险社众惠财产相互董事长。她在相互保险组织有着多年的从业经历，1992年，李静进入全球性相互保险组织——中国船东互保协会工作，拥有逾20年保险从业经验。

不难发现，新开业保险公司迎来的高管均为行业老将，只是因为市场机构迅速增加，高管跳槽也越来越频繁。新机构的动态也折射出保险监管导向和市场环境的变化，这些机构将开辟一条怎样的差异化路线备受关注。

股东变换下的新面孔

曾经市场流传着，铁打的营盘流水的兵，而到了保险业，却演变成铁打的营盘流水的帅。据不完全统计，2017年众多险企董事长、总经理岗位上出现的新面孔达到85位。

据北京商报记者统计，今年以来，除了上述保险公司“一把手”齐亮相外，还有7家公司董事长、总经理双双发生变更，包括中意财产保险、利宝保险、久隆财产保险、国泰财产保险、 君康人寿、渤海财产保险等。9月30日， 保监会正式批复同意徐德洪担任利宝保险董事长、总经理职位。这也是利宝保险首次引入本土掌门人，业内人士认为，利宝保险是在引入中资股东后，掌门人本土化，将是利宝保险战略转变的开始，希望更快融入中国市场，加快实现盈亏平衡。然而，受保险公司股权管理办法的影响，拟加盟的三胞集团放弃收购利宝保险51%股权，令利宝保险中资化梦想暂时破灭。

新掌门人上任后不得不面对业务转型、盈利压力加大等一系列挑战。在这种压力之下，也有保险公司一把手在不到一年的时间便提前离职。今年1月25日，郭自光正式获批成为君康人寿总经理，9月22日，路长青正式获准成为君康人寿董事长。尽管在职时间尚不足一年，但期间郭自光曾多次在公开场合表示了对君康人寿改善的决心和对未来发展的期待。不过，有媒体报道称，12月4日，君康人寿总经理郭自光因个人原因宣布辞职，相关职责暂由君康人寿董事长路长青履行，职位调整材料已上报保监会。

临危受命待考验

有看好保险业热情高涨的人进入，自然也有因种种原因不得不离开，而临危受命的“一把手”不仅要面临企业历史遗留问题，还需要面对改善治理结构、满足风险防范等方方面面的考验。

2月24日，保监会发布监管函，对前海人寿有关违法案件做出行政处罚，对前海人寿原董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业十年的处罚。在前海遭遇“黑天鹅”之后，新疆前海联合财产保险和前海人寿“一把手”被迫发生变更。9月28日，张金顺正式获批成为前海人寿董事长。11月22日，黄炜正式获批成为新疆前海联合财产保险董事长。

除了外来压力，还有来自业绩、现金流、股东方面的压力。1月7日，汇丰人寿原总经理高志熙调回香港，现任财务负责人雷浩然担任临时总经理。在3个月的临时负责人任期过去之后，汇丰人寿新任总经理仍未获批。在申请延长雷浩然的临时负责人延期之后，9月28日监管层正式下发任职批文。不过，雷浩然更大的挑战或许将来自股东方面。与国内财团不断加码在保险市场尤其是寿险市场的布局相反，汇丰控股这几年一直在出售保险资产。此外，持股50%的另一中资股东国民信托，也曾表示考虑出售所持股权以弥补自身流动性问题。

在保险业长期垫底的中法人寿，于5月5日迎来了新任董事长袁宏林。公开资料显示，袁宏林有20多年的银行业从业经验，2012年就进入中法人寿的新晋大股东鸿商集团。有业内人士指出，中法人寿一直都是依靠银邮渠道发展业务，鸿商集团正是看上袁宏林这20多年的银行业从业经验。不过，因长期未开展业务，流动性风险日益凸显，在增资扩股方面长期止步不前的情况下，目前只能依靠股东借款等方式来维持运转。据悉，中法人寿今年以来已第九次借款，累计金额达到1.3亿元。

对“一把手”监管再加码

近年来，保险机构大股东或实控人“一言堂”现象屡禁不止，高管不作为、带“病”上岗、频繁跳槽等问题在保险业屡见不鲜。为此，保监会正在酝酿新规，来限制股东持股占比，避免实控人出现，防范经营职权失衡，影响公司的正常决策和经营，如股东持股严格限制超过30%。

与此同时，针对保险市场出现的种种乱象，保监会则不断推出一把手“问责制”。面对保险业高管“出处”复杂化，监管层也在深入研究严把高管“入口”，并将信用记录作为衡量任用的一大标准。

北京商报记者了解到，目前保监会正在对《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定（征求意见稿）》进行修改,对保险机构拟任董事、监事或者高级管理人员的任职条件进一步提出明确的要求，其中信用记录成为一大看点，如因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象且应在保险领域实施相应惩戒，或者最近五年内具有其他严重失信不良记录的。

由此来看，监管部门正在通过这些举措把好准入关口，并加强对董监高和关键岗位人员的持续监管，全面描绘董监高的职业全貌。有业内人士指出：“尽管监管不断加强，对保险公司高管提出越来越高的要求，但这也能倒逼公司合规经营。”

(责编：李栋、赵爽)