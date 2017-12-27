我国将开展常态化地理国情监测

记者从日前召开的全国测绘地理信息工作会议获悉：随着第一次全国地理国情普查成果和100多项地理国情监测项目在“多规合一”、精准扶贫等工作中发挥重要作用，国家测绘地理信息局将在2018年全面组织开展基础性和专题性地理国情监测，发布年度监测报告，并注重地理国情综合统计分析，探索发布地理国情指数，开展常态化的地理国情监测工作。

据介绍，截至11月9日，全国28省份已完成本级地理国情普查公报发布。

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