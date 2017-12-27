我国将开展常态化地理国情监测

记者从日前召开的全国测绘地理信息工作会议获悉：随着第一次全国地理国情普查成果和100多项地理国情监测项目在“多规合一”、精准扶贫等工作中发挥重要作用，国家测绘地理信息局将在2018年全面组织开展基础性和专题性地理国情监测，发布年度监测报告，并注重地理国情综合统计分析，探索发布地理国情指数，开展常态化的地理国情监测工作。
据介绍，截至11月9日，全国28省份已完成本级地理国情普查公报发布。
住建部：2018年将大力发展住房长期租赁市场 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】