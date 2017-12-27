武汉将建设科技金融创新中心

本报武汉12月26日电 （记者范昊天）记者从26日上午举行的武汉市东湖高新区新闻发布会上获悉：武汉挂牌成立光谷金融控股集团和500亿元规模的光谷产业发展基金，将打造全国科技金融创新中心，带动超万亿元社会投资。
在新闻发布会上，东湖高新区发布“金谷”发展规划，提出到2020年，“武汉·金谷”初步建成中国科技金融创新中心，形成新金融集聚发展、资本融通便利和资本市场创新三个国内领先的“先行区”；到2035年，聚全球资源，建世界光谷，建成全球领先的科技金融创新中心。
住建部：2018年将大力发展住房长期租赁市场 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】