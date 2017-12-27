武汉将建设科技金融创新中心

本报武汉12月26日电 （记者范昊天）记者从26日上午举行的武汉市东湖高新区新闻发布会上获悉：武汉挂牌成立光谷金融控股集团和500亿元规模的光谷产业发展基金，将打造全国科技金融创新中心，带动超万亿元社会投资。

在新闻发布会上，东湖高新区发布“金谷”发展规划，提出到2020年，“武汉·金谷”初步建成中国科技金融创新中心，形成新金融集聚发展、资本融通便利和资本市场创新三个国内领先的“先行区”；到2035年，聚全球资源，建世界光谷，建成全球领先的科技金融创新中心。

(责编：蒋琪、李栋)