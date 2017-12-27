广东试水网上身份证 手机+刷脸 高效又方便

12月25日，来自河北的张先生在广州市南沙区政务服务中心办理营业执照。和其他办证人不同的是，他在整个过程中并没有出示自己的身份证，只是拿出手机“扫一扫”窗口的二维码，并对着手机刷了一下脸，说了一句话，对方即确认了他的身份。

这是什么特殊待遇？“其实不是啦。”张先生笑着揭秘：“我只是首批身份证‘网证’的用户。今后办什么事，用‘网证+刷脸’就可以了。”

张先生口中的身份证“网证”，即是广东省率先试水的身份证线上“副本”。这项便利日前在南沙推出，首先惠及1亿多广东居民（即由广东省公安机关核发身份证的居民），预计明年1月推向全国。

身份证“网证”是什么

“网证”诞生在广州南沙，是公安部第一研究所设立在南沙的互联网+可信身份认证示范基地借助腾讯微信平台推出的身份证网上应用凭证，它以身份证制证数据为基础，是公安部认可的国家法定证件级身份凭证。

通俗地说，“实际上，‘网证’和身份证一样，也是由公安部门签发的，需经过公安部居民身份证制证数据库的严格审核认证。通过读取二代居民身份证的芯片信息，映射到网络上而形成，好比是居民身份证的线上‘副本’。”广州南沙区公安分局政工办副科长闫栋解释。

记者了解到，要获得一张身份证“网证”，有线上和线下两种路径：市民可以下载“微警认证”APP，或是添加微信小程序“网证CTID”，并在里面申请注册，录入人脸和声纹。如此获得黑白身份证“网证”，适用于一些仅需简单证明“我就是我”的场景，比方说陌生人互认身份、网吧、物流寄递实名制登记等。

彩色版“网证”则适用于一些需要严格验证“人与证同一”的场景，比如公安、政务类业务，如工商注册登记、交通违法扣分等。除了线上注册外，还要到经过公安机关授权的可信身份证受理点，完成线下认证之后才能使用。眼下广州市有48个这样的点，分布在市内各处，未来将逐步增加。

身份证“网证”有什么用

众所周知，身份证在我们日常生活中应用之广泛，小到办手机卡、住酒店，大到办公司、开账户等等，几乎是须臾不可或缺。在传统的办事过程中，有关机构往往不但要核验身份证，还要求提交身份证复印件，既给当事人带来麻烦，又不环保，还存在身份信息被复印、窃取的风险；况且，传统人工验证的方式，还可能存在差错。

身份证“网证”适用于线上、线下政务服务以及旅馆业登记、物流寄递等众多要求实名制的应用场景。刚刚办完工商登记的张先生感慨，现在办事不用随身带着卡片式的实体身份证，也不用再提供复印件。“太方便了！”

“比如我们去住酒店。通过‘网证’，只需酒店出一个动态二维码，放在前台；我们去入住时，拿出手机扫一扫二维码，就会触发‘网证’验证。这时候，手机会提示我们完成刷脸、声纹验证，信息直接传回公安部数据库，后台自动识别比对，只要几秒钟，比对结果就同时传送给酒店和用户，实现无证入住。”闫栋说。

目前，“网证”已应用于南沙区工商注册登记业务中。警方还正在与旅游业、物流寄递、银行等相关行业商谈合作，扩大“网证”的应用范围。

未来，住酒店、坐高铁、坐飞机、买票、银行开卡等众多要求实名制的场合，人们可能只要手机在手，随时随地就可以证明“我就是我，是我在办”。

身份证“网证”安全吗

我们常常有这样的困扰：身份证信息满天飞，个人隐私等同“裸奔”，随之而来的是身份证被盗用、冒用，信息泄露情况屡禁不止。警方表示，这些情况，使用身份证“网证”后能有效避免。因为办事机构在审核“网证”时，不采集市民的身份证信息，更不收复印件，接受的是来自公安部数据库的核对反馈。

此外，“相比于误判率高达15%的人工肉眼识别，‘刷脸’依靠的是后台的人工智能，误判率仅有百万分之一。”南沙区政务中心工作人员告诉记者，以往群众前来办事一般都需要出示本人身份证，主要靠工作人员肉眼辨别身份真假，难以完全解决身份证冒用、盗用问题，以此为基础做出的行政许可，也存在一定风险。

“网证”降低了人工验证可能存在的个人信息泄露几率，但它本身安全吗？

警方表示，“网证”信息由公安机关掌握、审核，用户通过“网证”采集的信息，直接对接公安部数据库，由公安机关验证比对，验证过程不在互联网空间传输或存储公民隐私信息。第三方机构或他人仅能收到公安机关反馈的验证结果，很难直接接触到公民个人信息。而反馈信息本身也已经加密，外界无法破解。

“换句话说，你作为办事机构，验证了我的‘网证’后，只知道我这个身份是合法的还是非法的，通过没通过，不会知道我身份的具体信息，包括身份证号码等等。”闫栋说。

不少网友关心：“网证”存在手机里，那手机一旦丢了怎么办？

“这恰恰又是‘网证’优于传统卡片式身份证的地方。”闫栋解释，传统的身份证一旦丢失，就存在被不法分子冒用的风险。为此，“网证”专门设置了自动删除功能。一旦用户手机丢失，用户只需在其他任一手机上登录微信，原手机微信上的“网证”就会自动删除。

此外，如果用户重新申请，办理新“网证”，旧“网证”也会自动作废。目前，南沙警方还在跟公安部第一研究所研究，希望下一步在“网证”平台上实现挂失身份证的功能。

《 人民日报 》（ 2017年12月27日 10 版）

(责编：蒋琪、李栋)