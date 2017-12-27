原标题：乘飞机等将可用“微信身份证” 刷手机证“我是我”

网络身份证启用 刷手机可证“我是我”

广东公安部门发出全国首份“微信身份证” 乘飞机住宾馆以后将可使用

在很多的场合，身份证都是必不可少的身份证明，住酒店、坐飞机、出租房屋验证身份，都需要出示身份证。但是每次出示身份证给别人，上面身份信息都一览无余，或存在信息泄露的风险，如果能有一份不含有明确的身份信息却能证明“自己是自己”的凭证，就会顺利避免这种风险。

25日，广州市公安局南沙分局就发出了全国首份“微信身份证”，今后，居民通过扫码就能够告诉别人自己的身份信息。在不久的将来，乘坐飞机、去酒店住宿都可以通过这种虚拟的“身份证”来完成。

25日，广州市公安局南沙分局发出了全国首份“微信身份证”，这种既可以保证个人信息安全，又能证明“自己是自己”的网证受到市民的欢迎。据广州市公安局南沙分局民警统计，截至26日下午，一天多的时间内就有3万多人办理了“微信身份证”。

刷手机就能证明“我是我”

“现在大家出门都是需要携带身份证实物的，如果不带就住不了宾馆，坐不了火车，但是在不久的将来，我们的‘身份证’都存储在自己的手机里，出门只要刷一刷手机，就能够证明自己的身份，可以顺利地住酒店、坐火车和飞机。”广州市公安局南沙分局民警闫栋26日告诉北京青年报记者。

25日，广州市公安局南沙分局发出了全国首份“微信身份证”，居民的身份通过存储在微信“卡包”功能里的信息就能证明。

闫栋介绍，“微信身份证”这个项目是公安部第一研究所在国家重大项目支撑下推出的身份证网上应用凭证，南沙可信身份认证示范基地联合腾讯微信团队，一一解决了“网上身份难确认、易伪造”等难题，并首先在广东省试点试行。

“在实物身份证的芯片及公安机关的后台内，存储着居民的相关信息，而‘微信身份证’的主要作用并不是存储信息，而是为了让居民能够证明‘自己是自己’。”闫栋说，居民在申请“微信身份证”的时候，需要输入实物身份证上的姓名、身份证号，同时完成面部识别，识别的图像会在后台与实物身份证上的图像进行比对，如果勘验合格，则会自动生成“微信身份证”，“‘微信身份证’生成后，居民在需要身份证的场合只要进行刷脸、刷指纹、输入密码等操作，就可以证明自己就是手机内‘微信身份证’上的那个人，也就等于完成了证明‘自己是自己’的过程。”

验证时不储存个人信息

“其实‘微信身份证’或者‘电子身份证’的标准叫法是‘二代居民身份证网上凭证’，简称身份证‘网证’。”闫栋告诉北青报记者，“它是一份居民身份的网上凭证，以后居民出门或许只要带着一部手机就可以证明自己的身份，而不需要再携带实物的身份证了。”

据了解，身份证“网证”是公安部第一研究所在国家重大项目支撑下推出的身份证网上应用凭证。

闫栋介绍，身份证“网证”是依据《居民身份证法》，以身份证制证数据为基础，通过国家“互联网+可信身份认证平台”来签发的与实体身份证芯片唯一对应的电子文件。

身份证“网证”可通过手机联网验证身份证实体证件的真实性与有效性，整个验证过程不在互联网空间传输或存储公民隐私信息，“以往，我们出示身份证或者身份证复印件交给别人，都会存在将身份证上的信息泄露的风险，但是身份证‘网证’整个操作过程都是使用抽取的部分‘符号’来进行的，是‘不可逆’的，黑客也无法破解，这保证了居民身份信息的绝对安全。”闫栋说。

“举一个具体的例子来说，以前我们去酒店住宿，是需要身份证实物的，我把身份证交给店员，我身份证上的住址等信息就有可能被店员盗用，但是有了‘微信身份证’，以后我去酒店住宿，我先扫一下公安局核发给酒店的一个二维码，酒店就会收到我的‘微信身份证’信息，然后通过酒店的设备扫一下我的脸，证明我就是之前那张‘微信身份证’的主人，就完成了对我身份的认证，如果我没有被通缉等违法违规信息，酒店就完成了我的身份认证，会显示‘验证成功’的字样，我就可以顺利住店，而这个过程中，酒店是看不到我的详细信息的，他们只完成了核对我身份的工作。”闫栋说。

上线一天3万多人“尝鲜”

北青报记者了解到，目前广州的南沙区等地已经开始尝试进行“微信身份证”的办理，“目前在技术上已经不存在壁垒，但考虑到安全等因素，应该还是得逐步推广，所以目前除了本地的部分场所外，其他绝大多数地区还是需要居民出示实物身份证来办理一些事项的，但是今后‘微信身份证’的使用场合一定会越来越多的。”闫栋说。

据广州市公安局南沙分局民警统计，从25日上线当天开始到26日下午，一天多的时间内就有3万多人办理了“微信身份证”。

本版文/本报记者 付垚

答疑

四问身份证“网证”

如何开通“网证”？

北青报记者了解到，目前只有广东省内的居民可以通过手机进行“网证”的认证，而外地居民需要到广东省内的48个公安机关授权的“可信终端”受理点开通。

广东省内居民可通过名为“微警认证”的APP或“网证CTID”微信小程序进行注册，注册时需要填写个人信息并设置身份证认证码，还要进行活体人像采集，相关信息发送到后台的身份信息数据库进行比对验证，注册验证成功后即可使用。

“网证”认证能否准确？

北青报记者了解到，“网证”目前使用的是人脸识别技术，其直接将用户的人脸信息与公安部身份证制证数据库中的身份证照片进行比对，最为清晰也最为可信。目前使用的这种人工智能人脸识别技术的误判率只有百万分之一，而肉眼识别实物身份证的误判率则在15%左右。

“网证”丢了怎么办？

闫栋告诉北青报记者，传统的身份证一旦丢失，就存在被不法分子冒用的风险。

而“网证”专门设置了自动删除功能，一旦用户的手机丢失，只需在其他任何一部手机上再次登录微信或者APP，原手机上的“网证”信息就会自动删除。除此之外，用户还可以去可信身份证受理点重新“刷证”，用二代身份证芯片再办一个新的“网证”，旧“网证”就会自动作废。“我们现在还在跟公安部第一研究所探讨，看能否推出用‘网证’平台直接挂失身份证。”闫栋说。

“网证”身份信息会不会被盗用？

警方介绍，“网证”生成过程十分安全，不会留存任何信息，且“网证”信息与人脸、指纹、身份证芯片绑定，几乎不可能被仿冒。“网证”信息由公安机关掌握、审核，用户通过“网证”采集的信息，直接对接公安数据库，由公安机关验证比对，验证过程不在互联网空间传输或存储公民隐私信息，第三方机构或他人仅能收到公安机关出具的验证结果，很难直接接触到公民个人信息。

“你只要知道我的身份是合法的就行，不再需要知道我的身份证号码。”闫栋说，“有了‘网证’，身份证复印件将来就可能废止了。”

(责编：赵爽、李栋)