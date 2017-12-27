京张高铁预计2019年底通车 开通后半小时到延庆

京张高铁预计2019年底通车
兴延延崇高速建设稳步推进
昨天，北京晨报记者从延庆区第二届人民代表大会第四次会议上获悉，为了保障冬奥会、世园会，兴延高速、延崇高速平原段计划于明年年底通车，京张高铁计划于2019年年底通车。同时，2022年冬奥会延庆赛区8个赛道自动气象站布设完成，已经开始实现数据采集和定时传输。
兴延高速计划明年底通车
延庆区重大办相关负责人金多介绍，兴延高速公路是2019年世园会、2022年冬奥会的重要交通保障设施，也是北京市为解决西北部交通瓶颈问题新规划的一条交通大动脉。兴延高速南起西北六环双横立交，北至延庆京藏高速营城子立交收费站以北，路线全长42.2公里，其中延庆境内主线全长11.1公里。
兴延高速计划于2018年底竣工通车，建成通车后将服务2019年北京世园会，届时将有效缓解北京西北方向京藏高速、京新高速的交通压力，成为联系中心城的又一重要通道。
延崇高速公路与兴延高速相接，是2019北京世园会园区道路和2022年冬奥会赛场联络通道，同时还是连接北京城区、延庆新城与河北张北地区的快速交通干道，对于疏解西北通道客货运交通压力，提高道路通行能力和行车安全将起到重要作用。据了解，延崇高速工程起点为延庆区大浮坨村西侧，与正在建设的兴延高速相接，终点在市界与延崇高速河北段相接。目前，延崇高速项目的9个标段均在紧张施工，预计平原段2018年年底建成通车，山区段2019年年底建成通车。
京张高铁半小时到延庆
除了道路交通工程持续推进，正在建设的京张高铁也将更加方便地连接北京市区和延庆。延庆区交通局副局长程智民介绍，京张高铁延庆境内主线20.13公里，支线9.25公里，截至目前，京张高铁延庆段的征拆工作在北京率先完成主、支线全部交地任务，京张高铁延庆段主线20.13公里，已全部进场施工。目前，新八达岭隧道工程正洞已完成总量的49%，长城站疏散及救援通道已完成总量的66%，康庄高架特大桥现已完成2875根钻孔桩、291个承台、282个墩身。“如果开车走京藏高速，顺利的话一个半小时到延庆，堵车的话至少两个多小时，京张高铁开通后，半个小时就能到延庆，50分钟左右就能到张家口。”程智民说，京张高铁预计在2019年6月完工试运行，2019年年底正式通车。
冬奥赛道自动气象站布设完成
延庆区张山营镇小海坨山地区将举办高山滑雪和雪车雪橇项目比赛，延庆区气象局局长闫巍介绍，截至目前，冬奥会延庆赛区8个赛道自动气象站布设完成，已经开始实现数据采集和定时传输。在冬奥会筹办期间，赛道自动气象站将为赛区相关设施的规划和设计，及后期赛道调整，防风、缆车等配套设施建设提供气象依据。比如，参与高山滑雪的比赛者会对赛道雪温、雪质的变化非常关注，因为这些因素会影响到滑雪板与雪面之间的摩擦力，运动员及教练团队需要及时掌握这些信息，以便决定为滑雪板打蜡的种类和时间，这对运动员的成绩有很大影响。
未来，延庆赛区还将进一步完善高山滑雪、雪车雪橇项目的气象监测站点，并对延庆赛区的气象监测站网和设施进行优化、更新。预计相关工作将于2018年年底完成。
延庆将建冬奥森林公园
延庆区冬奥办专职副主任宋海田介绍，今年以来，延庆的冬奥筹备已从基础规划阶段转入专项实施阶段。北京晨报记者了解到，冬奥森林公园将选址张山营镇西北部，届时会将生态保护与奥运文化的体现完美融合。宋海田说，明年延庆将完成赛场核心区征地拆迁，建成规划展示中心，确定赛区PPP项目社会投资人。国家高山滑雪中心工程计划完成60%项目进度，雪车雪橇中心计划完成赛道U型槽结构施工，冬奥村和山地媒体中心结构施工将完成50%，松闫路改线段主体完工。同时，将加快北京冰上项目训练基地建设。
北京晨报记者 吴婷婷 通讯员 刘洋
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