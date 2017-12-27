污染防治攻坚路线图明确 量化考核问责更趋细化

污染防治攻坚路线图明确
主要污染物治理量化考核问责更趋细化，任务目标正在逐层落实
刚刚结束的中央经济工作会议确定，打好污染防治攻坚战，要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战，调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，加大节能力度和考核，调整运输结构。
12月21日，环境保护部部长李干杰表示，坚决打好污染防治攻坚战，推动生态环境保护工作再上新台阶。《经济参考报》记者了解到，在大气、水、土壤等重点领域的污染防治工作方面，从环保部等中央部委到地方政府层面，已经陆续建立任务目标和具体时间表，正在逐层落实当中。与此同时，环保督查常态化，监管制度持续从严，产业结构调整和能源转型也在顺利推进。
攻坚 重点打好蓝天保卫战
秋冬季来临，在复杂的气象条件和北方城市供暖季等综合因素下，重污染天气的预警机制和防控措施广受各界关注，尤其是京津冀以及周边2+26城市在重污染降临时的应对措施尤为重要。为此，环保部要求地方政府及时出台相应措施积极应对，确保完成年度的空气质量改善目标，打好蓝天保卫战。
11月3日，北京、天津和河北、山西、山东、河南等部分城市陆续发布重污染天气橙色预警。随后，环保部要求各地根据实际情况，切实落实各项减排措施，缓解重污染天气影响。截至6日，京津冀及周边地区空气质量总体为良-轻度污染，除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外，其他人群尚可以正常进行室外活动。人们普遍觉得，此次预警中的“雾霾”天气并没有出现。
针对此次“雾霾爽约”事件，中国科学院大气物理研究所研究员王自发分析指出，提前采取应急管控措施，在污染累积前就把排放强度降下去，是重污染天气应急能否取得成效的关键。王自发表示，多家科研机构的研究表明，提前一至两天采取应急减排措施，能够更有效地降低PM2.5峰值浓度，推迟重污染发生的时间。因此，针对重污染天气，各地提前发布预警信息，及时准备和启动应急减排措施，能够最大限度达到防控的目的。
为了全力做好秋冬季大气污染防治工作，解决老百姓的“心肺之患”。环保部等10部委和京津冀及周边六省市已经启动了秋冬季大气污染防治“综合治理攻坚行动”，打出系列组合拳。方案包括《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，以及强化督查、巡查等六个配套方案。
落实 量化考核问责更趋细化
《经济参考报》记者了解到，针对大气污染防治、水污染治理、土壤污染防治修复等重点领域，按照环保部的要求和部署，地方层面已经普遍出台系列精细化的量化考核目标、落实时间表和具体问责办法。
大气污染防治方面，秋冬季“攻坚行动”提出一系列量化方案形成综合考核问责机制。按照环保部制定的总体目标，要求“2017年10月至2018年3月，京津冀大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上”。其中，北京、天津、石家庄、太原等地PM2.5平均浓度要求同比下降25%。
此外，环保部12月下旬组织修订了《机动车污染防治技术政策》。这一政策明确，将逐步加严新生产机动车一氧化碳(CO)等污染物排放限值。到2020年，报废机动车再生利用率达到95%，机动车污染防治达到国际先进水平。
水污染防治工作方面，环保部等三部委10月联合印发《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》)。《规划》范围主要包括长江、黄河、珠江等七大重点流域，第一次形成覆盖全国范围的重点流域水污染防治规划。
环保部水环境管理司有关负责人介绍说，《规划》立足我国水污染防治长期历史进程，以细化落实“水十条”目标要求和任务措施为基本定位，以改善水环境质量为核心，以控制单元为基础明确流域分区、分级、分类管理的差异化要求。
土壤污染防治方面，2017年是“土十条”的落地之年。今年以来，环保部牵头成立全国土壤污染防治部际协调小组，制定了工作规则和工作要点。同时强化“土十条”目标考核，与各省区市签订目标责任书。
今年8月，环保部会同财政部、国土部、农业部联合编制了《全国土壤污染状况详查总体方案》，并经国务院批准印发各地实施，土壤污染状况详查在地方上陆续启动。
与此同时，土壤修复产业规模增长迅速。环境商会土壤修复专业委员会主任委员、高能环境修复公司总经理魏丽表示：“受到‘土十条’等政策影响，土壤修复的产业规模正在逐年增加。2015年产业规模只有30亿元，2016年增长至90亿元，2017年产业规模有望达到240亿元。”从长期来看，整个产业可达万亿规模。
推动 产业转型和能源升级步伐加快
12月底，环保部公布的环保督查结果显示，综合近几年的大气污染防治情况，在2017年至2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动中，河北整治无治理设施或治理设施简陋的“散乱污”企业10.85万家。通过整治，管理粗放甚至直排的企业得到了有效管控，减少了各类污染物的实际排放量。
为了打造一体化的新型能源系统，构建绿色低碳、安全高效的现代能源体系，11月6日，京津冀三地发改部门联合印发实施《京津冀能源协同发展行动计划(2017—2020年)》，这是三地首次联合发布区域能源协同发展规划，以“计划＋项目清单”的方式明确了任务安排。
在企业停产减排、产能淘汰以及能源升级方面，多个省市正在加快建立现代能源体系。河北省计划今年削减600万吨以上煤炭产能，到2018年10月底，全省范围35蒸吨及以下锅炉预计实现“无煤化”。黑龙江哈尔滨市全市九区建成区及工业园区10蒸吨/小时及以下燃煤小锅炉2084台，目前已完成淘汰2045台，占比98.1%，计划在2017年全部淘汰完毕。
《经济参考报》记者从环保部了解到，在秋冬季攻坚行动中，针对重点区域内涉气企业应急管控的覆盖力度也大幅增加，并规范应急减排比例，进一步提高减排要求和预计达成效果，施行“一厂一策”制度。
值得一提的是，备受关注的“环保税”将于2018年1月1日正式出台。截至目前，各省市普遍确定了当地大气污染物和水污染物的具体适用税额，按规定发布污染物排放量核算办法等。
在防治污染的同时，环保部的督查机制已经常态化。针对环保督查中发现的企业违法违规“偷排漏排”现象，环保部政策法规司司长别涛表示，企业发生的问题，很多是未批先建、批建不符，环保设施未验收或者没有正常运行，超标或超总量排污，也可能是没有排污许可证，还有的是环保部门责令改正之后拖延消极，拒不整改。他表示，环保督查过程中对此类违法现象一直是“零容忍”。记者 高伟
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