原标题：明年金融领域重点防范三大风险

中央经济工作会议把防范化解重大风险列在三大攻坚战之首，明确指出“打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险”。从今年中央一系列部署来看，“强监管、防风险、抑泡沫、去杠杆”将是未来各项金融政策的主基调，2018年则是金融风险出清尤为关键的一年，预计将重点聚焦国企杠杆率、地方债务风险和资产管理行业乱象。

其一，本次会议虽未直接提及“杠杆率”，但“促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环”的新提法其实是个更高的要求，针对的就是金融脱实向虚、乱加杠杆、资金空转等风险隐患。再结合全国金融工作会议提出的“要把国有企业降杠杆作为重中之重”和12月8日中央政治局会议提出的“要使宏观杠杆率得到有效控制”，去杠杆无疑会是明年的重头戏。

事实上，高杠杆是宏观金融脆弱性的总根源。数据显示，2016年末我国宏观总杠杆率为247%，在国际上处于中游水平，但企业部门杠杆率达到165%，远高于90%这一国际警戒线。进一步拆解来看，近年来民企杠杆率已显著下降，问题主要出在国企杠杆率持续居高不下，若听之任之将很可能触发所谓的“明斯基时刻”。鉴于债转股是降低国企杠杆率比较有效的手段，预计明年债转股有望大发展，债转股的定价机制和风险承担机制也有望加速完善。

其二，本次会议指出“切实加强地方政府债务管理”，第五次全国金融工作会议则强调“严控地方政府债务增量，终身问责，倒查责任”，不难预见2018年地方债务将受到严格管控。对我国地方债务的风险隐患要高度警惕，一方面，债务规模“滚雪球”般越滚越大，且明后两年将集中到期；另一方面，城投等地方融资平台“走样变形”，包括举债方式交织混杂，以各类“名股实债”和购买服务等方式加杠杆，多头管理、权责不明、规模失控等问题突出。明年地方债受限，将对基建投资构成制约，也会抑制上游原材料需求。

其三，本次会议指出“做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动”，加之一行三会的一系列监管举措（特别是资管新规），预计2018年资产管理行业乱象将被集中整治，“破刚兑、去通道、去资金池、禁错配、压同业、防套利”将是必选动作，互联网金融仍是重点打击领域。短期看明年的银行理财规模将受到明显制约，中长期看资产管理行业将发生深刻变局，整个行业的参与主体势必迎来大调整。

需要指出的是，金融监管不可能一役而休，防控风险也不会一蹴而就。本次会议把防控风险的战线拉长到今后三年，表明本轮金融强监管会比较漫长。

换句话说，未来几年金融业都会比较“煎熬”，金融业“还要哭爹喊娘”，但这次“会哭的孩子”显然不要再希望“有奶吃了”。值得注意的是，监管当局此前已公开表示“不能发生处置风险的风险”，所以会“把握好工作节奏和力度”。

金融稳经济稳，金融活经济活。当前我国正处于深化改革和结构转型的关键时期，急需一个稳定运行的金融环境，防控金融风险、维护金融稳定可谓再怎么强调都不为过。要清醒地认识到，强监管下金融行业无疑会承受痛苦，但换来的是更为长远、更可持续的稳定健康发展。（熊园）

(责编：蒋琪、李栋)