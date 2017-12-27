原标题：多家央企完成更名 电信业混改将成重头戏

《证券日报》记者从国务院国资委获悉，央企集团层面公司制改制方案已批复完毕，有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制得到完善。同时，各省级国资委出资企业改制面也达到了95.8%。

国资国企改革研究人士刘兴国在接受《证券日报》记者采访时表示，公司制是现代企业制度的有效组织形式，是企业形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制的前置性条件，也是国企改革整体向前推进的重要保障。根据此前的改革实践证明，国企公司制改制在规范公司治理、激发活力、促进发展方面，确实发挥了突出推动作用。

刘兴国认为，推动国企改革举措的全面落实，必然需要公司制改制的有力支持。总体上看，公司制改制将从以下四个方面助推国企改革进程：一是公司制为国企股权多元化、混合所有制改革铺平道路；二是公司制将加快国企规范公司治理；三是公司制为国企去行政化与员工转变身份扫清了障碍；四是公司制将助推国资监管从管企业转向管资本。

值得关注的是，近期已有多家央企宣布完成工商变更登记。如12月25日，中国移动对外公告称，中国移动通信集团完成公司制改制，企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司；12月21日，中国电信对外发布公告称完成公司制改制，企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司。

《证券日报》记者了解到，12月25日召开的全国工业和信息化工作会议提出，2018年电信业务总量、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长50%、30%和13%左右。同时，加快重点领域改革，实现移动通信转售业务正式商用，做好电信、军工企业混合所有制改革。

业内人士认为，对于中国移动和中国电信这两大运营商来说，年内完成公司制改制是既定的目标，虽然还看不出此次公司制改制释放的信号，但后续如果企业要推进混合所有制改革，那么前提条件肯定是要进行公司制改制。

(责编：蒋琪、李栋)