原标题：港口产能过剩引发整合潮 竞争或由市区级升至省级

12月22日晚间，大连港、营口港、锦州港三家公司发布权益变动报告书称“公司实际控制人发生变更为辽宁省国资委”。公告显示，此次变更主要是为进一步深化国企改革，优化资源配置，推动辽宁省港口行业的协同发展和产业融合。

据了解，辽宁省国资委设立港航发展作为辽宁省港口业务整合平台，拟通过控股三家港股公司的运作方式整合辽宁省沿海港口资源。

值得注意的是，近年来区域港口整合明显加速。目前已有河北、浙江、广西、海南、江苏等省份组建自己的省级港口集团等类似机构，推动区域港口资源整合。

有业内人士分析，合并后的港口集团，势必会由原来市区级的港口竞争逐渐演化成省级港口竞争关系，而在港口定位上，也会更加有所侧重。

辽宁省港口整合落地

公告显示，大连港集团和营口港集团100%股权无偿划转至辽宁东北亚港航发展有限公司(以下简称：港航发展），而港航发展系辽宁省国资委设立的国有独资公司。本次权益变动后，两港口控股股东不变，实际控制人由地方国资委变为辽宁省国资委。此次股权划转，也意味着辽宁省港口资源整合取得重大进展。

另据锦州港公告显示，港航发展通过国有产权无偿划转方式取得大连港集团100%的股权，从而通过大连港集团控股子公司大连港投控间接持有锦州港3.28亿股股份，占锦州港总股本的比例为19.08%，大连港投为锦州港的第一大股东。

在此次股权变动之后，大连港、营口港、锦州港三家公司的实际控制人将统一变为辽宁省国资委。而辽宁省国资委将通过旗下公司港航发展对上述三家公司进行整合。

一家港口类上市公司的工作人员表示：“由于港口数量众多，同质化严重，一些港口为了争夺货源、抢占市场份额，甚至出现恶性竞争。港口整合后，可以将三家港口公司进行统筹安排，进一步细化区域性分工，让各家港口在竞争中合作，各家港口的效益有望因此得到提升。”

多地港口启动整合

事实上，今年以来，山东、广东、福建等地均掀起了一波港口“整合潮”。有分析人士认为，港口整合大幕已经拉开，未来有望继续蔓延。

如今年4月份发布的《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》提出，广东要形成以珠三角港口群为主体、粤东和粤西港口群为两翼，分工合理的集群化港口发展格局，打造“21世纪海上丝绸之路”国家门户。

9月29日，广州和东莞两地政府已签署了《广州市人民政府东莞市人民政府深化战略合作框架协议》、《广州南沙新区东莞市滨海湾新区战略合作框架协议》、《广州港务局东莞港管理委员会港口合作发展协议》。在港口方面，两市首度提出双方将加快港口资源整合，推进实施“穗莞港口一体化”，打造广州-东莞港组合港。

今年8月份，广州还与佛山、中山签署合同，三市企业合作共建南沙港区四期工程。

此外，6月14日，福建省国资委无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司，这意味着福建省迈出港口整合的第一步。

除南方等港口的整合预期外，交通运输部长江航务管理局、江西省交通运输厅与九江市政府9月27日宣布，将大力推动江西港口资源整合与航运企业兼并重组，积极推动港口一体化发展及“港航货”联合、联动、联盟发展。

平安证券研究报告分析称，港口产能过剩、政府政策推动孕育出港口供给侧改革。港口区域整合、多式联运、多元化业务发展等供给侧改革措施有效释放港口生产力，助推港口营运能力提升。平安证券认为港口行业基本面向好，“一带一路”会议的召开以及供给侧改革的实施将带来市场对港口板块的关注。

(责编：蒋琪、李栋)