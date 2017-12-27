原标题：新一轮金融业开放启幕 六大领域将加速推进

主持人包兴安：我国金融行业对外开放正在进入一个全新的阶段。目前银行业的对外开放细则首先落地。专家认为，金融持续对外开放，将促进我国金融机构微观效率的提高，有利于我国金融业整体竞争力的提升。

银行业的对外开放细则首先落地。银监会日前发文，将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。对此，业内人士认为，这是中国金融业对外开放的又一个里程碑，同时也意味着新一轮金融业市场准入开放政策启动。

银监会还明确了未来银行业对外开放的三大政策方向：一是放宽外国银行商业存在形式选择范围，促进国内金融体系多样化发展。二是扩大外资银行业务经营空间，取消外资银行人民币业务等待期，支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求，支持外资银行参与金融市场业务，提高金融体系活力。三是优化监管规则，调整外国银行分行营运资金管理要求和监管考核方式，引导其发挥经营优势，提升竞争力。

申万宏源分析师王丛云表示，长期来看，放宽外资银行准入将加快我国银行业转型，提升中间业务服务能力。而且也为国内银行产品、管理模式的创新提供了新契机。

今年以来对外开放举措不断推出。7月3日，“债券通”在港交所正式开通，一经开通，就受到了国际市场的广泛欢迎，目前已有近百家境外机构参与了“债券通”交易，日均交易规模约19亿元。另外，在资本市场方面，今年6月份，A股成功纳入MSCI指数，预计可吸引170亿美元至180亿美元投入A股市场，资本市场与国际市场接轨更紧密。

事实上，我国金融业开放的脚步从未停歇，这些年开放型经济新体制逐步健全，对外贸易、对外投资、外汇储备稳居世界前列。我国坚持协同推进扩大金融业对外开放、完善人民币汇率形成机制、减少资本管制。“这为中国经济增长创造了良好的金融环境。”中国人民银行国际司司长朱隽说。

交通银行首席经济学家连平表示，结合党的十九大的总体要求和全国金融工作会议上所提出的一系列具体政策以及未来实施的要求，再根据中国现有的实际情况，未来的中国金融对外开放主要涉及六个领域：第一，金融行业；第二，金融市场；第三，资本和金融账户的开放；第四，对外的投融资；第五，汇率形成机制；第六，本币的国际化。

(责编：蒋琪、李栋)