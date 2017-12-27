原标题：保监会通报5家机构 违反险资运用监管规定

《证券日报》记者获悉，为全面落实“1+4”系列文件要求，切实防范保险资金投资风险，保监会近日对前海方舟资产管理有限公司等5家股权投资基金管理机构违反保险资金运用监管规定的情况进行了通报。

今年以来，保监会开展了保险资金运用风险排查专项整治工作。在有关保险资金投资股权投资基金业务风险排查中，经非现场监管和质询发现，前海方舟资产管理有限公司、人保远望资产管理公司、上海鼎迎投资管理中心、东方国新创业投资管理（新疆）有限公司、信达风投资管理有限公司等股权基金投资机构对涉及保险资金运用的合规意识不强，内部管理存在问题，未依据规定按时向保监会报送年度报告。保监会对此进行公开通报，并要求有关保险机构切实加强投后管理，定期了解投资情况和相关机构合规运作情况，督促股权基金投资机构严格执行监管规定。

东北证券研究总监付立春昨日接受《证券日报》记者采访时表示，今年中央经济工作会议将防控金融风险放在“三大攻坚战”之首。今年以来，在保险领域，监管层对于合规的要求也提到了一个前所未有的高度。保险资金的运用端十分重要，由于与资本市场有很多的互动，因此，对这方面的要求理应更加严格。

付立春认为，今年以来的险资运用风险排查整治工作，将有助于增强合规和操作等风险的预防和控制，强化机构管理意识和程序完善，投后管理会更加规范，并形成制度。对于上述几家资产管理公司而言，管理涉及保险的资金会更有合规和风险意识，在保障险资的安全性和收益性风险可控的前提下，合规报送和操作上会更加规范。对于保险公司而言，在资金运用端的各个环节和链接上，会更加重视和增强风险提示，实时的掌握投后管理，以避免风险事件的发生。

(责编：蒋琪、李栋)