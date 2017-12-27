统计局：11月规模以上工业企业实现利润7858.2亿 同比增14.9%

人民网北京12月27日电（记者 李楠桦）国家统计局今日公布11月份工业企业利润数据，国家统计局工业司何平表示，2017年1-11月份，规模以上工业企业利润同比增长21.9%，增速比1-10月份放缓1.4个百分点。尽管11月份工业利润增速有所放缓，但总体上看，今年以来工业企业效益持续改善。
据统计， 1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额68750.1亿元，同比增长21.9%，增速比1-10月份放缓1.4个百分点。
1-11月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额15757.4亿元，同比增长46.2%；集体企业实现利润总额368亿元，下降8.2%；股份制企业实现利润总额48019.5亿元，增长23.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16842.9亿元，增长17.5%；私营企业实现利润总额21943.6亿元，增长12.7%。
1-11月份，采矿业实现利润总额4434亿元，同比增长2.9倍；制造业实现利润总额60416.1亿元，增长18.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3900亿元，下降12.8%。
1-11月份，在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，2个行业减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长3.6倍，农副食品加工业增长5%，纺织业增长2.1%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长36%，化学原料和化学制品制造业增长36.7%，非金属矿物制品业增长21.9%，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.8倍，有色金属冶炼和压延加工业增长36.5%，通用设备制造业增长12.9%，专用设备制造业增长24.1%，汽车制造业增长6.1%，电气机械和器材制造业增长7.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长20.4%，石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利，电力、热力生产和供应业利润总额同比下降17.8%。
1-11月份，规模以上工业企业实现主营业务收入108万亿元，同比增长11.4%；发生主营业务成本92.1万亿元，增长11.1%；主营业务收入利润率为6.36%，同比提高0.54个百分点。
11月末，规模以上工业企业资产总计112.4万亿元，同比增长7.3%；负债合计62.7万亿元，增长6.3%；所有者权益合计49.7万亿元，增长8.6%；资产负债率为55.8%，同比下降0.5个百分点。
11月末，规模以上工业企业应收账款13.9万亿元，同比增长8.1%；产成品存货42388.5亿元，增长9%。
1-11月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.26元，同比减少0.28元；每百元主营业务收入中的费用为7.49元，同比减少0.22元；每百元资产实现的主营业务收入为109.6元，同比增加3.8元；人均主营业务收入为132.5万元，同比增加15.3万元；产成品存货周转天数为14.3天，同比减少0.5天；应收账款平均回收期为39.2天，同比减少0.7天。
11月份，规模以上工业企业实现利润总额7858.2亿元，同比增长14.9%，增速比10月份放缓10.2个百分点。
何平指出，11月份工业利润增速有所放缓，但总体上看，今年以来工业企业效益持续改善，可从五个方面理解：
一是成本费用下降，利润率上升。1-11月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本、费用合计为92.75元，同比减少0.5元；其中，每百元主营业务收入中的成本为85.26元，同比减少0.28元；每百元主营业务收入中的费用为7.49元，同比减少0.22元。1-11月份，工业企业主营业务收入利润率为6.36%，同比提高0.54个百分点。
二是资金周转加快，经营效率继续提高。11月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期为39.2天，同比减少0.7天；产成品存货周转天数为14.3天，同比减少0.5天。1-11月份，工业企业每百元资产实现的主营业务收入为109.6元，同比增加3.8元；人均主营业务收入为132.5万元，同比增加15.3万元。
三是企业杠杆率下降，经营风险降低。11月末，规模以上工业企业资产负债率为55.8%，同比降低0.5个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为60.8%，同比降低0.6个百分点。
四是煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多。1-11月份，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、石油和天然气开采业4个行业合计新增利润6507亿元，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为52.8%。
五是高技术制造业增长较快，盈利能力增强。1-11月份，高技术制造业主营业务收入同比增长13.4%，增速比全部规模以上工业高2个百分点；主营业务收入利润率为6.68%，比全部规模以上工业平均利润率高0.32个百分点，同比提高0.35个百分点。
何平进一步解释，主要受价格涨幅回落影响，企业当月利润增速有所减缓。11月份，工业生产者出厂价格同比增长5.8%，涨幅比10月份回落1.1个百分点，是今年以来回落幅度较大的一个月；工业生产者购进价格同比增长7.1%，涨幅比10月份回落1.3个百分点。初步测算，价格变动使工业利润同比增加约628亿元，比10月份少增约944亿元，相当于拉低利润增速13.8个百分点。值得注意的是，当月单位成本有所回升。11月份，工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.52元，同比增加0.29元，改变了连续4个月下降的局面。初步分析，主要是因为产品的出厂价格回落，而企业部分库存原材料为前期价格相对较高时购进，一定程度影响了企业降成本进程，需进一步关注。
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