年终悬赏 美博物馆悬赏千万美元追踪失窃藏品

想在年底前大赚一笔？或许可以考虑为美国波士顿一家博物馆提供线索，帮他们找到失窃２７年的画作、获取１０００万美元（约合６５４９万元人民币）奖金。
不过得抓紧，１２月３１日午夜是伊莎贝尔·斯图尔特·加德纳博物馆开出的这份千万美元悬赏的最后有效时间。“我们目前正聚焦最后期限，”美联社援引博物馆发言人凯茜·沙普利斯的话报道，“我们有紧迫感，想要回我们的画。”
这家位于波士顿的私人博物馆在１９９０年３月失窃，包括德加、马奈、伦勃朗和维米尔等多位大师的１３幅画作被盗，总计价值５亿美元（３３亿元人民币）。当年，两名窃贼伪装警察，以收到报警之名进入博物馆，并将馆内保安捆绑锁入地下室，然后大肆行窃。
博物馆曾悬赏５００万美元寻求线索追回画作，但失窃作品一直下落不明。去年５月，博物馆将奖金加倍至１０００万美元。
联邦调查局怀疑，失窃画作由犯罪团伙经手流转到康涅狄格州和费城等地，之后再无线索。２７年过去，这桩失窃案成为悬案，只有一名嫌疑人仍在世。曾协助欧洲国家追回多幅失窃画作的荷兰艺术品侦探阿瑟·布兰特认为，如果明年１月１日还没有线索，将再无破案希望。
美联社说，由于美国对盗窃案的追诉时效只有５年，这件案子早在２０多年前就已过了时效。即使抓到当年的窃贼，检方也不能对其起诉。（袁原）【新华社微特稿】
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