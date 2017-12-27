工商总局：确定31个“证照分离”试点重点关注单位

人民网北京12月27日电 工商总局网站发布通知，要求各地工商和市场监管部门加快推进“证照分离”改革，并在全国范围内选取了31个“证照分离”改革试点工作重点关注单位，加大对其工作指导力度。
通知要求各地工商和市场监管部门充分认识“证照分离”改革的重要性、复杂性和艰巨性，及时向省委、省政府汇报、请示，充分发挥职能作用，全面落实“证照分离”改革各项任务，确保改革试点工作顺利开展。
通知还指出，结合各地改革推进情况，总局选取了北京中关村国家自主创新示范区、天津滨海新区、海南海口国家高新技术产业开发区等31个“证照分离”改革试点工作重点关注单位，要求各省、自治区、直辖市工商和市场监管部门加大对这些重点关注单位的工作指导力度，着重在分类推进审批方式改革、推动部门信息互联共享、构建事中事后监管体系等方面积极试点、大胆探索，加快推进“证照分离”改革。
住建部：2018年将大力发展住房长期租赁市场 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】