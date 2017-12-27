孟一斐：未来两年视频网站会员付费市场有望突破500亿

华策集团影视研究院总监、克顿传媒数据中心副主任孟一斐

人民网北京12月27日电（记者王天乐）25日在杭州举行的2017中国影视艺术创新峰会上，华策影视集团影视研究院总监孟一斐在演讲时透露，综合华策掌握的大数据显示，中国在电视剧版权费用每年在不断提高，版权市场总量继续高速增长。2017年整体电视剧版权市场达到450亿规模，其中电视剧版权市场为238亿，增速为20%，全网剧版权市场为220亿，增速为40%。视频网络方面，流量继续迅猛。2017年电视剧的全网播放量突破1万亿次，整体流量较去年增长20%。今年最好的全网剧的点击量超过450亿，头部网剧点击量看齐50亿。

与此同时互联网广告依旧保持强势势头，今年继续保持高速稳定的增长。今年已经达到了440亿，根据这种增速，预计在2018年将会超过500亿，广告市场增长的同时也带来了很多新的广告玩法，影视+广告的结合是今年视频广告中较有特色的，这种新类型的广告更加强调和剧情的贴合，相比传统广告有了更大的营销空间。另外片中插广告，压屏广告，弹幕，植入，等等各种新的基于内容营销的玩法将预计在18年继续放大，孟一斐介绍说。

另外，他还表示，会员付费增速更加乐观。2017年视频网站付费剧组数达到121部，相比去年翻了一倍，同时整个付费市场规模推算已经有200亿，并且预估这一规模将在未来两年内有望突破500亿，500亿这个规模基本上可以比肩广告视频的收入。

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