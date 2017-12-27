评论：深化供给侧结构性改革 助力高质量发展

日前召开的中央经济工作会议指出，要围绕推动高质量发展，做好8项重点工作。其中，首项工作是深化供给侧结构性改革。会议指出，要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。深化要素市场化配置改革，重点在“破”、“立”、“降”上下功夫。

由此可见，深化供给侧结构性改革是推动高质量发展的重中之重。这既与近年来我国经济工作的主线一脉相承，又对接建设现代化经济体系的远景目标，会议提出的“破”、“立”、“降”，更为下一步深化供给侧结构性改革指明了方向。

近年来，党中央、国务院相机抉择，开准药方，坚持把推进供给侧结构性改革作为经济工作主线，改革取得明显成效，推动经济朝着更高质量方向发展。我国有力推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板工作，经济结构不断优化，数字经济等新兴产业蓬勃发展，高铁、公路、桥梁、港口、机场等基础设施建设快速推进，经济发展质量和效益不断提升。

同时我们也要认识到，供给侧结构性改革仍面临艰巨任务。党的十九大报告明确提出，新时代我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我国社会主要矛盾的变化对进一步改革提出了新要求，因此需要深化供给侧结构性改革，提升供给质量，才能更好满足人民日益增长的需要。

从另一方面看，我国经济发展进入了新时代，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。十九大报告指出，深化供给侧结构性改革，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。这同样表明，未来供给侧结构性改革要更适应新时代高质量发展的需要。

在此背景下，此次中央经济工作会议将深化供给侧结构性改革作为围绕推动高质量发展的首项重点工作，并提出改革目标“要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变”。会议还对深化供给侧结构性改革进行了部署，提出深化要素市场化配置改革，重点在“破”、“立”、“降”上下功夫，同时提出大力破除无效供给；大力培育新动能；大力降低实体经济成本等具体任务。可以说，这些都是深化供给侧结构性改革中面临的难点问题，深化这些领域的改革是提升经济发展质量和效率的重要手段。

志不求易者成，事不避难者进。面对新时代的新要求，我们只有树立必胜信念、知难而进，不因有困难而不为、不因有风险而躲避、不因有阵痛而不前，才能将供给侧结构性改革向前推进，推动我国经济朝着更高质量方向发展。

(责编：白宇)