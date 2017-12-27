中国平安携手重庆首创“AI+大数据”疾病预测与筛查模型

12月27日，中国平安与重庆疾控中心联合公布了智能疾病预测的最新进展：作为首个“人工智能+大数据”与疾病防控的结合，重庆智能疾病预测与筛查两大模型，目前在传染病预测和慢性病危险因素筛查方面已取得阶段性成果，可以提前一周预测传染病发生情况，指导民众进行疾病预防，助力政府部门在相关疾病的防控工作中提升效率，降低疾病预防和控制成本。

重庆监测数据显示，应用流感、手足口病预测模型，可以提前一周预测传染病发生情况，流感和手足口病预测模型的准确率均达到86%以上，高发季预测准确率可达到90%以上；应用慢阻肺智能筛查模型，可大幅减少筛查成本，提高筛查效率。该模型的准确率达到92%。

目前，智能疾病预测与筛查两大模型的研究成果已转化为《重庆市慢阻肺危险因素智能筛查报告》和《重庆市流感与手足口病预测研究报告》，并在11月19日召开的重庆市疾病预测项目专家评审会中，得到专家高度肯定。

据介绍，重庆智能疾病预测与筛查两大模型的研究，课题组提出“宏观+微观”的深度智能疾病预测方法，整合上万维度数据因子进行建模，使用了政府平台上采集的城市级数据，同时结合本地疾病防控实际业务经验和专家知识，更贴近重庆现状，精确度也显著高于传统方法，充分体现了多维数据来源的业务应用优势和实践价值。

重庆疾控中心课题组表示，疾病预测项目涉及了疾病防控、临床医学、大数据和人工智能等领域，是一个涉及交叉学科的课题，其研究复杂度和困难度非常高。下一步，课题组将在前期研究的基础上，进一步开展四个方面的工作，包括：继续优化模型，提高传染病预测和慢阻肺筛查的准确性；扩展更多传染病种的研究；联合进行重庆慢阻肺模型和流感、手足口病模型的卫生经济学价值测算研究；将传染病预测和慢性病筛查的研究成果落地应用。

科技助力智慧疾控 服务民生

十九大报告中指出，实施健康中国战略，坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，预防控制重大疾病。中国平安与重庆疾控中心联合研发的疾病预测与筛查项目，不仅契合了国家发展战略，更可为政府从卫生经济角度出发做出更加智慧的行政决策，普惠大众。

2016年12月，重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市疾病预防控制中心和平安科技成立大数据及AI在疾病防控领域的应用研究项目联合课题组，经过近一年的努力，基于重庆市超过2000万份健康档案和电子病历以及平安集团的海量外部数据，应用人工智能和大数据方法，研发了流感、手足口病两种传染病预测模型，以及慢阻肺智能筛查模型。

中国平安集团董秘兼品牌总监盛瑞生表示，平安集团旗下平安科技与重庆疾控中心联合进行的疾病预防控制项目，在传染病预测和慢性病筛查两方面都取得了显著的成果。这些研究成果不仅提升了疾病防控的理论研究和技术水平，更能够真正应用于民生，帮助基层医疗机构进行慢病筛查，帮助政府医疗管理机构进行传染病预测和防控。未来，我们期待这些成果能在更多城市复制和推广，助力城市提升疾病防控体系效率，为“健康中国”作出贡献。

除了在医疗健康领域的探索和实践，近来年，中国平安本着“服务国家、服务实体、服务民生”的经营理念，依托技术、人才、资金、场景、数据等方面的优势，借助众多全球领先的科技创新及应用，与全国多个省市在民生息息相关的政务、财政、教育、房产、环保等智慧城市领域建设开展合作，帮助政府提升政务管理和民生服务能力，取得良好社会效应。

中国平安表示，明年是公司成立30周年，30年的发展，得益于国家发展的红利，离不开社会、股东、客户的大力支持。面对新征程，我们饮水思源，心怀感恩；在智能科技时代，平安将在“金融+科技”战略指引下，持续加强金融科技、医疗科技等方面的创新，努力推动国家现代金融产业体系的建立，提高全民整体医疗健康水平，积极参与智慧城市建设，更好履行社会责任，助力国民生活更美好。

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(责编：赵爽、仝宗莉)