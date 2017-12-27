国开行学习贯彻十九大精神宣讲实现全覆盖

“开行人的初心和使命，就是要将国开行办成更好体现党和国家意志的银行，更好满足人民美好生活需要的银行，为决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而砥砺前行、奋勇前进。”一位国家开发银行员工在聆听了该行组织的十九大精神集中宣讲后，激动地表示自己对十九大精神理解得更深入了，为服务国家战略贡献力量的信心更足了。

党的十九大胜利闭幕后，国开行党委按照中央部署，认真贯彻“学懂弄通做实”要求，把集中宣讲作为学习宣传贯彻党的十九大精神的重要举措，组织开展全覆盖、多层次、有针对性的宣讲活动，以上率下、层层推进，创新形式、注重实效，有力引导全行党员干部把思想和行动统一到十九大精神上来。截至目前，宣讲活动已实现系统内全覆盖，取得了良好效果。

党的十九大代表、国开行党委书记、董事长胡怀邦指出，“学习宣传贯彻党的十九大精神是当前和今后一段时期国开行的首要政治任务”。作为国开行学习贯彻十九大精神的第一宣讲人，胡怀邦以身作则，坚持带头学、带头讲，在党的十九大和十九届一中全会胜利闭幕后，及时通过中心组集体学习、全行学习贯彻党的十九大精神大会、宣讲团动员会、全行“一把手”专题读书班等多个场合，深入宣讲党的十九大精神，总结国开行5年工作成绩，对国开行学习宣传贯彻十九大精神工作作出部署。

国开行全体党委班子成员结合推动业务、党课辅导、组织生活等，分别赴行党校和基层单位深入宣讲十九大精神。党委副书记、行长郑之杰在青岛调研期间为国开行青岛分行讲解十九大精神，要求将学习贯彻十九大精神的成果转化为改革发展的动力。党委委员、副行长王用生、周清玉、张旭光、蔡东，党委委员、纪委书记王云桂，分别在全行十九大精神干部轮训班、全行共青团干部培训班等作辅导报告，并赴基层单位开展宣讲，平均每人宣讲两次以上。

为进一步提升宣讲活动权威性，加深全行员工对十九大精神的理解，国开行邀请中央宣讲团成员、国务院法制办党组书记、副主任袁曙宏，中央宣讲团成员、国务院研究室副主任韩文秀分别作十九大精神专题辅导报告，为国开行深入学习领会十九大精神提供了有力指导。

同时，国开行组建由董事会秘书、首席经济学家、事业部副总裁等高管，以及党务部门、业务部门的负责同志组成的全行十九大精神宣讲团，首次以宣讲团形式推动党中央重要会议精神、重大工作部署在国开行的学习贯彻。11月13日—12月8日，宣讲团成员分赴国开行总行机关、离退休干部局、37家分行和4家子公司，开展共43场宣讲报告，实现对总分行、子公司宣讲全覆盖。

国开行的集中宣讲以“四个深入宣讲”为内容，以“四个着力实现”为特色。在宣讲内容方面，深入宣讲党的十九大精神的精神实质和核心要义，深入宣讲党的十八大以来国开行改革发展成就，深入宣讲党的十九大对国开行改革发展的新要求，深入宣讲学习贯彻党的十九大精神的根本要求。在宣讲过程中，着力实现准确与生动结合，突出重点、抓住关键，增强宣讲的针对性、生动性、思想性。着力实现宣讲与互动结合，通过现场问答、员工座谈、处室走访、工作调研等方式，深入了解基层学习贯彻十九大精神工作情况，帮助解决基层面临的实际困难和问题。着力实现集中与分众结合，在广泛开展宣讲的同时，又根据不同宣讲对象的个性化需求，有针对性地开展精准宣讲。着力实现理论与舆论结合，在深入学习领会十九大报告和相关文件精神的基础上，研究起草统一的宣讲提纲和宣讲材料，为做好宣讲工作提供理论支撑；同时，统筹内宣外宣、网上网下、时度效，组织开展全方位宣传工作，为做好宣讲营造良好氛围。

在国开行近期组织的一次内部调查中，80%的员工认为“领导干部带头讲、宣讲团赴基层宣讲”，是学习宣传贯彻十九大精神最有效的形式。国开行员工普遍反映，集中宣讲进一步深化了大家对十九大精神的认识，增强了对开发性金融的自信，坚定了贯彻落实十九大精神的决心。有的员工表示，抓好党建是国开行的传统优势，要按照十九大的新部署新要求，继续推进全面从严治党从严治行，更好发挥党建统领作用。有的员工表示，通过宣讲，更加深刻地认识到新时代国开行服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的重要任务，要带着感情、带着责任、带着使命去落实十九大精神，更好发挥国开行在贯彻新发展理念、服务供给侧结构性改革、支持“一带一路”建设、脱贫攻坚、棚户区改造等国家战略中的重要作用。

下一步，国开行将结合即将开展的“不忘初心，牢记使命”主题教育，进一步巩固十九大精神宣讲成果，坚持常学常新、逐步深化，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，更好地贯彻落实党中央各项决策部署，在新时代展现新气象、实现新作为。

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(责编：赵爽、仝宗莉)