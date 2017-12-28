前11月规上工业企业利润同比增21.9%

|
图为12月27日，江苏连云港市开发区一家制造企业，工人在检验一批即将出厂的产品。
本报北京12月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局12月27日发布的数据显示，2017年1—11月份，规模以上工业企业利润同比增长21.9%，增速比1—10月份放缓1.4个百分点。尽管11月份工业利润增速有所放缓，但总体上看，今年以来工业企业效益持续改善。
国家统计局工业司何平博士分析，前11月工业利润持续改善，主要有五大原因：一是成本费用下降，利润率上升。二是资金周转加快，经营效率继续提高。三是企业杠杆率下降，经营风险降低。四是煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多。五是高技术制造业增长较快，盈利能力增强。
《 人民日报 》（ 2017年12月28日 02 版）
住建部：2018年将大力发展住房长期租赁市场 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】