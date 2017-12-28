前11月规上工业企业利润同比增21.9%

图为12月27日，江苏连云港市开发区一家制造企业，工人在检验一批即将出厂的产品。

耿玉和摄（人民视觉）

本报北京12月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局12月27日发布的数据显示，2017年1—11月份，规模以上工业企业利润同比增长21.9%，增速比1—10月份放缓1.4个百分点。尽管11月份工业利润增速有所放缓，但总体上看，今年以来工业企业效益持续改善。

国家统计局工业司何平博士分析，前11月工业利润持续改善，主要有五大原因：一是成本费用下降，利润率上升。二是资金周转加快，经营效率继续提高。三是企业杠杆率下降，经营风险降低。四是煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多。五是高技术制造业增长较快，盈利能力增强。

《 人民日报 》（ 2017年12月28日 02 版）

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