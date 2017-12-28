美财政部宣布制裁两名朝鲜官员

新华社华盛顿12月26日电（记者 朱东阳 刘晨）美国财政部26日宣布对两名朝鲜官员实施制裁。
美财政部当天发表声明称，此次制裁针对朝鲜武器开发项目的“关键领导人”。受到制裁的个人在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
今年以来，朝鲜连续进行核试验和导弹试射，美韩两国则扩大军演规模，朝鲜半岛局势不断呈现紧张态势。
近年来，美国多次以参与或支持朝鲜核导开发项目为由制裁朝鲜境内外个人和企业。特朗普政府坚持奉行所谓“最大施压”政策，以迫使朝鲜弃核，但迄今并未见效。
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