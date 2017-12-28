支线航空明年将迎政策红利

北京商报讯（记者 肖玮 实习记者 许伟）支线航空有望获得政策助推。12月27日上午，全国民航工作会议上提出，明年民航局将加强对支线航空的补贴和中小机场的补贴，鼓励航空公司加大支线运力投放、加密支线航班频次。并且要求通过对区域性枢纽机场的航线安排调整，适当增加支线航班，为构建干支衔接的航线网络、增强支线机场造血功能创造条件，进一步为干线机场减负。

北京商报记者获悉，2018年民航局对支线航空补贴预算金额共计8.88亿元，有四家航司补贴金额超1亿元。另外，民航局还表示，为提升支线机场保障能力，将以省为单位，推动各地方机场一体化管理，充分发挥省会、干线机场的带动作用。同时民航局也提出，不论是对支线机场专业人员的培训、设施设备维护、空管运行还是航油保障等方面，地方政府和干线机场都应给予支持。

机场群之间的多式联运将使机场群内的各机场衔接更加紧密，支线航空也获得了更大的发展空间。中国民航局运输司副司长于彪曾公开表示，随着中国城镇化水平的不断提高，二三线城市中产阶层迅速成长，对支线航空服务的需求增加，未来支线航空有着巨大的市场潜力。不过，也有专家指出，与干线航空相比，支线航空很难获得繁忙机场的时刻资源，只有对机场进行改建、扩建，以及重新定位机场群的分工才能有效破解这一难题。

(责编：李栋、赵爽)