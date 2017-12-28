11月中国国际货物和服务贸易顺差1908亿元

广州日报讯 （全媒体记者 卢梦谦）2017年11月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15541亿元人民币，支出13632亿元人民币，顺差1908亿元人民币。昨日，国家外汇管理局公布11月中国国际货物和服务贸易数据。其中，货物贸易收入14292亿元人民币，支出11175亿元人民币，顺差3117亿元人民币；服务贸易收入1249亿元人民币，支出2457亿元人民币，逆差1208亿元人民币。
按美元计值，2017年11月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2348亿美元，支出2060亿美元，顺差288亿美元。其中，货物贸易收入2159亿美元，支出1688亿美元，顺差471亿美元；服务贸易收入189亿美元，支出371亿美元，逆差183亿美元。
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审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】