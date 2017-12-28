区域协调发展明年将迎新格局 形成点圈线块联动新局面

原标题：区域协调发展明年将迎新格局

今年的中央经济工作会议对实施区域协调发展战略做出全面部署。会议强调，要实现基本公共服务均等化，基础设施通达程度比较均衡，人民生活水平大体相当。并提出，支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区改善生产生活条件。推进西部大开发，加快东北等老工业基地振兴，推动中部地区崛起，支持东部地区率先推动高质量发展。

中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，中央经济工作会议对新时代下区域协调发展的基本含义进行了明确。“区域协调发展问题实际上就是城市群的健康发展问题。提高城市群的质量，重点是推进大中小城市网络化建设，增强对农业转移人口的吸引力和承载力，加快户籍制度改革落地步伐。”他说。

当前，城市群、都市圈正成为引领中国经济发展的主要载体。全球区域经济竞争，已演绎为城市群的竞争。

会议对三大区域发展战略做出明确部署。京津冀方面，会议指出，京津冀协同发展要以疏解北京非首都功能为重点，保持合理的职业结构，高起点、高质量编制好雄安新区规划。

今年是实现京津冀协同发展近期目标的关键节点，京津冀三地共同制定《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》。北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正表示，增强北京新“两翼”高端产业吸引力，是平台的主要发展方向。“紧紧围绕北京城市副中心、河北雄安新区功能定位，严控中低端产业发展，积极吸纳和集聚创新资源要素，打造创新产业集群，促进产城融合、职住平衡。其中，城市副中心主要围绕市属行政事业单位整体或部分转移，大力发展行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新等主导产业。河北雄安新区重点发展高端高新产业，打造创新高地和科技新城。”

京津冀协同发展工作领导小组办公室综合二处处长朱文治表示，雄安新区的产业布局，强化“一盘棋”的思路，提高产业转入门槛，禁止布局高耗能、高污染项目，同时搞好产业深度对接，“高水平高标准编制新区规划，推进体制机制创新，保护好生态环境，努力将雄安新区建设成为绿色生态宜居新城区、创新驱动引领区、协调发展示范区、开放发展先行区，积极承接北京非首都功能疏解。

据悉，北京市将充分发挥全国科技创新中心的引领作用，促进区域创新链、产业链、资源链、政策链深度融合。“北京市将引导创新资源在京津交通沿线主要城镇集聚发展，打造科技研发转化、高新技术产业发展带，推进节能环保等创新资源向天津宝坻等区域集聚，打造沿海产业带，支持天津建设产业创新中心和现代研发成果转化基地。充分发挥中关村、滨海两个国家自主创新示范区优势，对接河北要素成本比较优势和承接产业转型升级需求，支持河北创建国家科技成果转移转化试验区。”刘伯正说。

长江经济带方面，会议指出，推进长江经济带发展要以生态优先、绿色发展为引领。

据了解，长江经济带将发挥上海、武汉、重庆的核心支撑，以南京、南通、镇江、扬州、芜湖、安庆、九江、黄石、鄂州、咸宁、岳阳、荆州、宜昌、万州、涪陵、江津、泸州、宜宾等沿江城市为重要节点，引导资源加工型、劳动密集型和以内需为主的资本、技术密集型产业向中上游有序转移，推进绿色循环低碳发展。

上海社科院城市与人口发展研究所所长郁鸿胜表示，在考虑资源环境承载能力的背景下，长三角城市群的布局，需围绕产业结构调整当中的产业发展线和黄金水道战略产业调整的生命线。

中国城市和小城镇改革发展中心学术委秘书长冯奎表示，长江经济带有效地沟通了九省二市，包括了东部地区、中部地区、西部地区，它有效地把经济发展和生态环境平衡起来，解决了发展中的瓶颈，对未来该地区可持续健康发展意义重大。

此外，粤港澳大湾区建设也将成为2018年的区域发展重点。会议指出，科学规划粤港澳大湾区建设。方正证券宏观分析师任泽平表示，打造国际一流湾区和世界级城市群，带动泛珠三角区域发展，形成北有京津冀协同发展、中有长江经济带、南有粤港澳大湾区的区域经济发展新格局。

除了上述三大区域，其他地方也已从单个城市的发展转向区域整体发展战略。近日，宁夏宣布将打造以银川市为核心，辐射带动周边石嘴山市、吴忠市和宁东能源化工基地协同发展的银川都市圈，旨在打破行政区划藩篱，提高产业集聚与关联度，促进城市间功能互补，降低生产生活成本，提升区域综合实力和竞争优势。根据银川都市圈的建设目标，到2022年，都市圈互联互通的基础设施体系将基本形成，产业集聚带动能力显著增强，形成一批具有较强竞争力的优势产业集群和产业集聚区。

相关人士表示，银川都市圈将集聚宁夏全区80％以上的地区生产总值和58％以上的人口，人均GDP高于全国平均水平，常住人口城镇化率达到77％以上。到2030年，银川都市圈将建成绿色、创新、智慧、宜居的现代都市圈。

国家发改委副秘书长范恒山表示，由于经济机制的变化、动能转换的加速、科技创新水平的提高、信息化的推进以及基础设施建设的发展，地区间超地理连接的经济融合或跨区域经济合作日益成为重要发展形态。

“未来要着眼于分类指导和一体联动、重点引领和全面发展有机结合，推动形成点、圈、线、块协调联动，推动区域经济发展形成新格局。”范恒山说。

(责编：蒋琪、仝宗莉)