煤炭钢铁纸制品等价格走高 工业企业利润增速维持高位

12月27日，国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2017年1月份至11月份，规模以上工业企业利润同比增长21.9%，增速比1月份至10月份放缓1.4个百分点。国家统计局工业司博士何平昨日表示，尽管11月份工业利润增速有所放缓，但总体上看，今年以来工业企业效益持续改善。
何平表示，数据显示出五方面特点，一是成本费用下降，利润率上升；二是资金周转加快，经营效率继续提高；三是企业杠杆率下降，经营风险降低；四是煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多；五是高技术制造业增长较快，盈利能力增强。
具体来看，1月份至11月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本、费用合计为92.75元，同比减少0.5元；其中，每百元主营业务收入中的成本为85.26元，同比减少0.28元；每百元主营业务收入中的费用为7.49元，同比减少0.22元。1月份至11月份，工业企业主营业务收入利润率为6.36%，同比提高0.54个百分点。
申万宏源固收首席分析师孟祥娟告诉《证券日报》记者，整体来看，1月份至11月份，工业企业利润增速维持高位，不管是工业企业利润还是企业ROE，改善的行业都主要集中于中上游，抬升的逻辑主要围绕供给侧结构性改革过程中，中上游产成品价格的走高（如煤炭、钢铁、纸制品等），从而带动中上游行业销售净利率、总资产周转率的提升。进入11月份，在中上游产成品价格增速逐步企稳之后，“价”的驱动影响逐步走弱，前期利润增速高企的量价逻辑难以持续。
住建部：2018年将大力发展住房长期租赁市场 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】