原标题：煤炭钢铁纸制品等价格走高 工业企业利润增速维持高位

12月27日，国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2017年1月份至11月份，规模以上工业企业利润同比增长21.9%，增速比1月份至10月份放缓1.4个百分点。国家统计局工业司博士何平昨日表示，尽管11月份工业利润增速有所放缓，但总体上看，今年以来工业企业效益持续改善。

何平表示，数据显示出五方面特点，一是成本费用下降，利润率上升；二是资金周转加快，经营效率继续提高；三是企业杠杆率下降，经营风险降低；四是煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多；五是高技术制造业增长较快，盈利能力增强。

具体来看，1月份至11月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本、费用合计为92.75元，同比减少0.5元；其中，每百元主营业务收入中的成本为85.26元，同比减少0.28元；每百元主营业务收入中的费用为7.49元，同比减少0.22元。1月份至11月份，工业企业主营业务收入利润率为6.36%，同比提高0.54个百分点。

申万宏源固收首席分析师孟祥娟告诉《证券日报》记者，整体来看，1月份至11月份，工业企业利润增速维持高位，不管是工业企业利润还是企业ROE，改善的行业都主要集中于中上游，抬升的逻辑主要围绕供给侧结构性改革过程中，中上游产成品价格的走高（如煤炭、钢铁、纸制品等），从而带动中上游行业销售净利率、总资产周转率的提升。进入11月份，在中上游产成品价格增速逐步企稳之后，“价”的驱动影响逐步走弱，前期利润增速高企的量价逻辑难以持续。

(责编：蒋琪、仝宗莉)