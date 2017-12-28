原标题：国资改革明年将有升级版 专家建议取消国企高管行政级别

主持人包兴安：刚刚结束的中央经济工作会议提出，要推动国有资本做强做优做大，完善国企国资改革方案，围绕管资本为主加快转变国有资产监管机构职能，改革国有资本授权经营体制。专家认为，2018年以国资改革为主，是找准了症结、牵住了国企改革的“牛鼻子”。

回看2017年，央企公司制改制进入收尾阶段、重点领域混合所有制改革相继破冰、央企重组整合也在进一步深化，可以看出，今年国有企业改革已取得明显进展。而对于明年的改革工作安排，刚刚结束的中央经济工作会议提出，要推动国有资本做强做优做大，完善国企国资改革方案，围绕管资本为主加快转变国有资产监管机构职能，改革国有资本授权经营体制。

“以改革国有资本授权经营体制为重要内容的国资改革被摆在突出位置，未来将以管资本、改革国有资本授权经营体制为核心，进一步放权、授权，使所有权与经营权进一步分开。”中国人民大学国企改革与发展研究中心研究员李锦认为，2018年以国资改革为主，是找准了症结、牵住了国企改革的“牛鼻子”。

苏宁金融研究院研究员付一夫昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，对于国资改革来说，改革授权经营体制无疑是重中之重，它的落脚点不是一时的工作，而是要建立一个长久的体制。从现实情况来看，政企分开这个改革中的最大难点还没有解决，企业不能成为独立的市场主体，政府长期将所有权、经营权、分配权一把抓，在本应属于企业的经营权领域干预太多，影响了企业的发展。

“为了破解这一难题，改革授权经营体制工作必须重点开展。”付一夫认为，涉及地方国资委监管企业和中央企业子企业的国有股权流动事项，可以直接下放给地方国资委和中央企业；涉及规定标准和权限范围以内的国有出资企业股权流转的，可以下放给国有出资企业。除此之外，改革力度最大的将是经理层成员选聘、业绩考核和薪酬管理：将政府部门对于经营性干部即职业经理人的考核与任免权利还给国企董事会，实现国企高管的市场化，彻底取消行政级别，由董事会向全社会“真正公开”选聘，并给予市场化的薪酬待遇。这意味着在出资人代表与职业经理人之间“切一刀”，如果形成可复制的经验，所有权与经营权分离将迈出关键一步。

(责编：蒋琪、仝宗莉)