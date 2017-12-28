推动央企高质量混改 专家称需硬啃三大难点

“对当前国有企业改革来说，混合所有制以及央企重组整合仍是重点领域。”盘古智库高级研究员吴琦昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，总的来看，国企改革重点难点问题相继取得突破，国企改革政策主体框架基本确立。
《证券日报》记者从国务院国资委了解到，目前，混合所有制改革积极稳妥实施，已在重点领域确定3批50家试点企业。中央企业中已开展混合所有制改革的企业户数占比达68.9%；公司制改制全面提速，中央企业集团层面公司制改制方案已全部批复完毕。87家中央企业建立了董事会，其中83家外部董事占多数，有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制不断完善；加快化解过剩产能，中央企业化解钢铁过剩产能595万吨，化解煤炭过剩产能2523万吨，均提前完成全年任务。
此外，重组整合也在有序推进，十八大以来共完成18组34家中央企业重组，中央企业由116家调整至98家，各省级国资委出资企业开展了171组重组整合，国有资本布局结构不断优化，国有企业在供给侧结构性改革中发挥了积极引领和带动作用。
从效果上看，改革的深入推进确实促进了企业经济效益企稳回升。
专家认为，明年围绕推动高质量发展，混改进程有望再提速。
苏宁金融研究院研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，虽然国有企业改革取得明显进展，但还要关注以下几方面问题：一是政企分开问题，这是国企改革中所要面临的最大难点。二是国有企业内部法人治理结构还需进一步完善。三是国企经营者的市场选聘机制建设有待强化。对于国有企业来说，并不缺乏管理者，但缺乏真正的企业家，更准确地说是缺乏养成企业家的体制环境。
吴琦则认为，虽然混合所有制改革已成为当前深化国企改革的突破口，但国有企业现代企业制度还有待进一步确立，公司治理结构也有待优化，对于各类出资人合法权益的保障还有待加强。同时，国有企业混改后是否可以真正拥有充分的经营自主权和决策权，并公平参与到市场竞争中也尤为重要。
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