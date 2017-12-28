原标题：2017年最后一个成品油调价窗口开启 或以小涨收官

2017年国内油价或以小涨收官

《经济参考报》记者从多家社会监测机构了解到，近期受英国北海输油管道继续关闭、美国原油库存大幅下降、美元指数回落等因素影响，国际油价涨多跌少，国内测算的原油变化率不断拉升。12月28日，2017年最后一个调价窗口开启，成品油限价将迎来小幅上调。

截至目前，今年国内油价共经历了“十涨六跌八搁浅”，汽柴油每吨分别上调365元和350元，折合92#汽油和0#柴油每升分别上调0.28元和0.30元。

自11月底产油国继续延长减产协议的“靴子”落地后，美国原油市场动向重新成为投资者关注的焦点。贝克休斯公司数据显示，12月15日当周，美国活跃石油钻机数量下降4个至747个，为6周来首次下降，此后的12月22日当周，钻机数量持平于747个，对油价起到支撑作用。同时，美国原油库存超预期下降、美联储加息后美元指数的回落以及英国北海福蒂斯输油管道的关闭也推动油价温和上行。此外，有报道说，利比亚东部一输油管道12月26日发生爆炸，将影响利比亚石油出口。

在此之下，截至12月26日收盘，纽约商品交易所2018年2月交货的轻质原油期货价格上涨1.50美元，收于每桶59.97美元，涨幅为2.56%。2018年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.77美元，收于每桶67.02美元，涨幅为2.71%，升至2015年中以来的最高点。

在此之下，国内测算的原油变化率也持续拉升。据卓创资讯测算，截至12月26日收盘，原油变化率收于1.44%，相对应的成品油限价上调幅度为55元/吨。而隆众资讯监测的原油综合变化率1.27%，预计对应上调幅度50元/吨。

“由于调价窗口即将开启，而最后一个工作日的原油价格难以出现大幅度下滑，故12月28日24时，国内成品油零售限价上调已是板上钉钉。”卓创资讯分析师孟鹏预计，本次最终上调幅度或超过60元/吨，折算成升价即92#汽油及0#柴油均上调0.05元/升。按此计算，加满一箱50升的油箱，将较之前多花2.5元，仍在车主的接受范围之内。此外，目前国内成品油批发市场行情表现欠佳，批发价格整体处于低位，故而目前加油站利润情况仍较可观，优惠力度依旧较大。以山东地区为例，部分民营加油站汽油优惠力度仍在1.1元/升，中石化、中石油加油站的优惠幅度也在0.7元/升左右。较大的优惠幅度，也将保证消费者在元旦假期顺利出行。记者 王璐

(责编：蒋琪、仝宗莉)