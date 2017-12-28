民航局：11月航班正常率达84.59% 为102个月以来新高

人民网北京12月28日电 据中国民用航空局官方网站消息，民航业1-11月份全行业实现利润692.8亿元，同比增长16.4%；全年共完成固定资产投资825亿元，同比增长5.5%。全年航班平均正常率71%，其中11月航班正常率达84.59%，为102个月以来新高。

数据显示，1-11月份全行业实现利润692.8亿元，同比增长16.4%；全年航班平均正常率71%，其中11月航班正常率达84.59%，为102个月以来新高；全年共完成固定资产投资825亿元，同比增长5.5%，其中民航发展基金安排投资补助222亿元；率先在全国184个机场开通“军人依法优先”通道，222个机场完成母婴室设置；我国与“一带一路”沿线国家新增航线203条，旅客运输量、货邮运输量同比分别增长23.9%、38.4%；新增通航机场5个、新增通航企业56家、通用航空器2272架，完成通用航空生产飞行73.5万小时；分解到今年的158项改革举措已完成148项，完成率达93.7%。

民航局局长冯正霖表示，2018年民航发展主要预期指标是：运输总周转量1208亿吨公里、旅客运输量6.12亿人次、货邮运输量756万吨，同比分别增长11.6%、11.4%和6.2%；全年航班平均正常率不低于75%。

为实现2018年民航发展目标，全行业要着力完成九项任务：

一是着眼夯实基础，全力提升安全工作水平。不断提高安全工作领导水平，把“安全隐患零容忍”落实到安全政策、规章标准和日常工作之中，增强预判安全运行态势、有效配置资源、综合施策的能力。

二是着眼补齐短板，全力提升资源保障能力。通过继续积极推进国家空域管理体制改革、科学实施空域规划等方式持续提高空域资源保障能力；通过进一步加快基础设施建设、切实提升军民合用机场保障能力等方式持续提高地面资源保障能力。

三是着眼提质增效，全力提升航班正常水平。鼓励航空公司及时调整机队规模和结构，对繁忙机场的容量实施动态调控，实现运行总量和保障能力匹配；梳理运行标准中过严过紧的规定，实现运行标准和安全裕度均衡；继续完善航空公司运行管理体系、机场保障管理体系、空管运行管理体系和政府监督管理体系，完成全国航班运行协同决策系统工程建设，实现管理目标和管理手段协调。

四是着眼服务品质，全力提升人民群众满意度。通过改进旅客出行信息告知服务，推行“无纸化”便捷出行，推动机场餐饮同城同质同价，提升行李运输服务水平，规范机票销售、退改签服务，推出航线特色餐饮服务，试行高空移动终端接入局域网或互联网服务，建立高效便捷的旅客投诉集中受理平台等措施，努力提升人民群众在民航发展中的获得感、幸福感、安全感。

五是着眼服务大局，全力提升枢纽机场集散功能。通过推进京津冀、长三角、珠三角世界级机场群建设等措施进一步完善枢纽机场布局；通过出台《国际航权资源配置和使用管理办法》、《航班时刻管理办法》等措施进一步优化枢纽机场资源配置；通过推动以机场为核心的综合交通枢纽建设等措施进一步提升枢纽机场集散能力。

六是着眼改善民生，全力推动支线航空发展。通过抓紧修订出台支线航空补贴和中小机场补贴管理办法等方式加快改善支线航空发展环境；通过发挥地方政府对支线机场建设与运营的主导作用等方式加快提升支线机场保障能力；通过开展基本航空服务课题研究等方式加快推进基本航空服务计划。

七是着眼激发活力，全力推动通用航空发展。建立独立的通航规章标准体系；创立包容的通航行业监管模式，放管结合，以放为主；创造便利的通航运营环境，继续推动低空空域开放，简化飞行计划审批报备程序。

八是着眼培育优势，全力构建对外开放新格局。航权政策要更加开放，继续加强与欧美国家的航权谈判，推动“一带一路”航空运输自由化和便利化；适航合作要更加深入，全面深化中美、中欧、中俄、中加的适航合作，全面加强与国产民机运营国的航空合作；参与国际民航治理要更加主动。

九是着眼凝心聚力，全力推动从严治党向纵深发展。始终把党的政治建设摆在首位；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；全面加强基层党组织建设；驰而不息反“四风”、转作风；深入抓好反腐败工作，加大执纪审查力度；加强社会主义核心价值观宣传教育，大力弘扬和践行当代民航精神。

(责编：李楠桦、仝宗莉)