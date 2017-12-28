原标题：职业打假这条路，不好走了

多年前，王海曾在杭州打假。新华社资料照片

近日，著名打假人王海买了“六个核桃”，喝了以后认为自己没变聪明，将生产商和代言人陈鲁豫告上法庭，要求其退货并赔偿500元。目前一审法院以依据不足为由驳回王海诉讼请求，王海已上诉。

27日，钱报记者在王海微博上看到，他依然在继续对此事发声。

王海可以说是职业打假人的代表，实际上在杭州，也有这样一群人，以打假为生，他们有自己的江湖，有自己的规矩，甚至有自己的鄙视链。

钱报记者辗转采访了几位职业打假人，试图一窥他们的江湖。

有意思的是，他们不约而同地告诉记者，最近都在研究一个案子——杭州互联网法院此前公布的10大典型案例中排在第一位的刘某买奶粉一案，因为这是法院首次对职业打假人进行了界定，并且不利于他们。

“不好混了，我已经在考虑转行。”有职业打假人向记者坦言。

打假人：我反感整天去超市找过期商品的

钱报记者辗转找到杭州一位资深职业打假人老周，记者提出是否可以跟随他去打次假，被他一口拒绝。他说，一是自己要低调，二是自己不是那种每天逛超市的打假人，他一年三五个案子就吃饱了。

他告诉记者，今年他最大的一个案子是针对省内某品牌铁皮石斛的。“上半年的事，私了的，拿了二十几万赔偿，不算多，但现在大环境不好，差不多就行了。”他说，“其实就是铁皮石斛里多糖含量的问题，我跟了三个月才拿下。”

老周说，职业打假大致分三类：公司化运作，比如王海和之前刘殿林的北方狼公司；二是合伙，三五人为多，分工明确，找目标、打假、打官司，然后分成；三是单干，散兵游勇，一般就是找超市的过期商品之类的，每月赚几千块零花。

“说实话，我看不起这些整天逛超市打假的，丢人。”他说，这些人会故意把快过期的商品藏起来，过几天去找出来再索赔。“我们职业打假人的名声，就是毁在这些人手里。”

(责编：仝宗莉、赵爽)