本周六日北京将有三条地铁新线开通

原标题：定了！本周六日北京新开三条地铁+两条郊铁！附线路图

定了！本周六日北京新开三条地铁+两条郊铁！附线路图

本月30日将开通三条新地铁线

31日开通两条市郊铁路

2018年

市民的出行将更便利！

今天上午，北京市交通委主任周正宇做客北京交通广播“一路畅通”节目时透露，本月30日，本市将开通三条地铁新线。本月31日，市郊铁路开通试运行。

据了解，三条地铁新线包括：

北京首条磁悬浮地铁S1线

国内首条全自动运行地铁燕房线

西郊线

届时，北京地铁运营线路将达22条，运营里程增长至608公里。

两条市郊铁路包括：

城市副中心线

怀密线

今年年底，副中心线将先期开通运营北京西、北京、北京东和通州4站。

2017年本市交通拥堵指数5.6

和去年持平

周主任介绍说，去年本市的机动车保有量571万，今年到年底机动车保有量会达到590多万。机动车的量增长了，但是，今年的平均交通拥堵指数依旧是5.6，和去年持平。

“究其原因，一个是得益于功能疏解，大的批发市场比如‘动批’，以前至少5万人流，大红门地区，恐怕有10万人流。疏解之后，早上9点后到下午4点前平峰时期，今年明显好转。”周主任指出，再一个是共享单车，今年明显改善了“最后一公里”出行，导致一部分人放弃开车，去坐地铁，然后骑共享单车加步行，第三就是疏堵工程的功劳。

北京交通要做“加减乘除”法

19号线要加两节商务车厢

周主任认为，整个城市的空间结构和出行要统一考虑，比如通州区就要坚持贯彻“职住平衡”，“将来希望卖商品房和上班的地方要有所结合，这个方面做除法。”

交通设施建设则要做加法，比如本市的第二轮地铁规划是1000公里，第三轮地铁规划，要到1500公里，此外还要再建1000公里的市郊铁路。北京的轨道交通将来有望达到3、4000公里。北京的高速公路目前是1000公里，最终要到1500公里。道路建设方面，次干路、支路有的区才完成40%，必须要持续加密。

谈到本市的绿波带建设，周主任表示“比如二到三环，一圈一圈，要做乘法。”做减法方面，就是要降低机动车出行。

周主任还提及，北京的地铁要提高服务，比如19号线要加两节商务车厢，“类似机场线那样的都有座位的。”

支持无人驾驶车辆“上路去试”

2020年无人驾驶车辆有望从北京开往崇礼

记者还了解到，轨道交通、共享经济新业态，是北京未来交通系统里占主导位置的。“支持无人驾驶发展，人工智能在汽车领域的运用有很好的发展前景，要有法规规范，初级先可以在亦庄、北安河一带，给时段给路段，让无人驾驶车上路去试……2020年，北京到崇礼的延崇高速，争取让一部分无人驾驶车来上路行驶。”周主任在节目中表示。

明年停车管理要立法

大力推进中心城“共享公共车位”问题

周主任最后强调，2018年，交通承载力要作为城市发展的约束力条件。2018年，北京交通还有很多事情要做，比如中心城的停车管理要加大力度，加大对违章停车处罚力度。明年要出台停车管理条例，要立法强调公共车位是社会资源，应该拿出来共享，交通部门会瞄准痛点，具体做细节规定。

文字/图片| 北京晚报孟环

图表 | 北京日报资料库

图片| 北晚新视觉

(责编：仝宗莉、赵爽)