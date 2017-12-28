银行机构"牵手"文创产业:债股结合"贷"动发展

人民网北京12月28日电 （记者李彤）今年以来，随着《人民的名义》、《军师联盟》、《吐槽大会》等一系列影视作品和综艺节目的热播，文化金融产业受到业界关注，资本追逐的势头更盛。金融机构如何选择文化产品和企业，预测其成长性？文化企业怎样持续经营，避免昙花一现，成为产业健康发展直面的问题。
人民日益增长的美好生活需要，有待提供丰富的精神“食粮”。党的十九大报告指出，要“健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态”。
日前，杭州银行北京文化金融事业部挂牌，又一家金融机构正式进军文化金融产业。早前，民生银行建立文化产业金融事业部、平安银行建立医疗健康文化旅游事业部、潍坊银行建立文化金融事业部；工商银行、北京银行等，在各地区建立文化特色支行。
在杭州银行北京分行行长陈岚看来，金融机构选择文化产业客户有四个维度。首选作品是文化企业的基础，要体现时代精神和文化自信，符合市场和观众的文化需求；其次是挖掘人的核心作用，好的IP资源是“矿产”，如何挖掘、包装、产业化运作，需要团队协作；三是知识付费是文化公司匠人、科技、产品的具体体现，2015年全网内容付费用户0.48亿人，到2018年预测将接近3亿人；四是重视“二八定律”，在每个细分领域有几家企业占据较大市场份额，粘性一旦形成将获得竞争优势，但“头部”效应又不是固化的。
“再小的企业在自己的赛道中都有存在的必要，大量的中小文化企业亟待金融服务，但不被传统信贷所接纳，这为债权合作及投贷联动带来机会。”他说。
有业内人士表示，目前文化企业多数规模较小，实力不强，还没有整合形成产业竞争力，缺乏必要的金融支持；文化企业的融资信息与金融服务之间难以实现快速对接；商业银行仅靠贷款利息收入，无法覆盖文化企业可能产生的高风险；无形资产评估交易体系不健全，知识产权质押制度不完备，制约了文化金融业务的创新与发展。
陈岚认为，金融机构为文化产业提供资金“活水”，不能仅是简单粗暴发放贷款，而要将债权与股权相结合，对应企业成长周期匹配资金需求，进行现金流结构的债权融资，在固定利息收入的基础上，寻求分享股权增值收益，将多方利益最大化。
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