两部门发文：做好2018年"两节"和"两会"期间粮油供应

人民网12月28日电 据国家粮食局网站消息，国家发展和改革委员会、国家粮食局联合发布关于做好2018年“两节”“两会”期间粮油市场供应等有关工作的通知，提出：
一、加强粮源调度，保障市场供应
针对节日期间市场需求旺盛等特点，各地要加强粮源组织调度，确保市场原粮充足和成品粮油不断档、不脱销。要结合推进农业供给侧结构性改革，组织实施好“中国好粮油”行动计划，指导和督促有关企业加快转型发展，增加名、特、优、新等适销对路粮油产品投放力度，满足人民群众对绿色优质粮油产品的消费需求。要加强贫困地区、历史缺粮区、库存薄弱地区、退耕还林还草地区粮源筹措，确保当地群众特别是贫困人口的口粮供应。
二、搞好产销衔接，促进顺畅流通
各地要根据粮食库存、消费等情况，主动加强与粮食产区衔接，指导企业到产区均衡有序采购，督促企业认真履行购销合同。主产区要积极为采购企业提供便利和服务，及时掌握企业购粮数量、价格和运输需求等情况，加强粮食运输组织协调，主动与铁路、交通等部门搞好对接，均衡安排运输，提高运输效率。对粮食运输确有困难的要报告当地政府协调解决，避免卸车积压。
三、加强市场监测，做好应急保障
各地要加强对本地区粮油市场供应和价格的监测预警分析，及时准确掌握粮油加工和市场供应等情况，定期发布粮油供求及价格信息，合理引导市场预期。密切关注、科学研判国内外粮食市场形势，发现趋势性、苗头性问题要及时采取应对措施，加强粮油加工、储运、配送、供应各环节的有效衔接，确保应急需要时响应迅速、保障有力。各地特别是京津沪渝等36个大中城市及价格易波动地区，要按照国家有关要求落实成品粮油储备，保证能够随时投放市场。
四、强化质量监管，保障食品安全
粮食质量安全问题备受社会各界广泛关注，各地必须高度重视。要全面排查粮油质量安全隐患和监管薄弱环节，切实落实监管责任，督促粮食经营者严格执行粮食销售出库质量检验制度，严把原粮质量关，防止不符合国家食品安全标准的粮食流入口粮市场。要结合节日消费市场特点，充分发挥好“放心粮油”供应网络的引领示范作用。
五、加大检查力度，维护市场秩序
各地要按照《价格法》《粮食流通管理条例》等法律法规和政策规定，切实维护粮食市场正常秩序。要搞好部门间的沟通协作，进一步加强对粮油收购、加工、批发、零售等重点环节的监督检查，对重点企业、大型粮油批发市场、超市和农贸市场开展巡查，督促企业守法诚信经营。坚决打击串通涨价、捏造散布涨价信息、恶意囤积、哄抬价格、不执行明码标价规定以及价格欺诈等违法违规行为。
六、抓好秋粮收购，保护农民利益
当前正值秋粮收购高峰，农民售粮意愿强烈，各地要认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，在当地党委政府的统一领导下，全力做好秋粮收购工作。要严格执行国家粮食收购政策，提升收购服务水平；结合发展粮食产业经济和实施“优质粮食工程”，引导多元主体入市收购，搞活流通；积极引导农户适时售粮和科学储粮，防止发生霉粮坏粮事故。要认真做好收购进度统计和价格监测，确保统计数据真实准确、报送及时。要加强政策宣传和舆论引导，密切关注并妥善应对社会关切，为收购工作营造良好的氛围和环境。
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