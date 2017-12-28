欧盟对中国电动自行车发起反补贴调查 商务部:缺乏事实依据

人民网北京12月28日电 据商务部网站消息，商务部今日上午在京召开例行新闻发布会。会上，商务部正式对外发布2017版《对外投资合作国别（地区）指南》。《指南》全面介绍了投资合作目的国（地区）的基本情况、经济形势、政策法规、投资机遇和风险等内容，是帮助国内企业规范稳健“走出去”，更好防范和化解对外投资风险的一本“百科全书”。
针对新闻发布会上记者提问“欧盟对中国的电动自行车发起反补贴调查”一事，商务部新闻发言人高峰回应称，商务部对欧盟的立案标准与世贸组织《补贴与反补贴协定》的一致性表示质疑，敦促欧方能够严格遵守世贸组织的有关规则，客观公正地开展调查，避免对相关产业提供过度的保护。
资料图：商务部新闻发言人高峰。
高峰强调，商务部遗憾地注意到，欧委会不顾中方的反对，于21号发布公告，对原产于中国的电动自行车发起反补贴调查。这是欧委会继今年10月份对中国电动自行车发起反倾销调查之后，在两个月之内再次对中国的同一产品发起贸易救济调查。中方对此高度关注。
高峰认为，事实上，在此次反补贴立案之前，商务部已就欧盟业界关于所谓“补贴”的无端指责，向欧委会提出严正的交涉，明确指出欧盟相关产业申请书存在的严重缺陷。中国的电动自行车行业是完全市场化的、充分竞争的行业，欧盟业界所谓的“政府补贴”是对中国相关政策的误读和对世贸组织规则的曲解，缺乏事实依据，是站不住脚的。
高峰指出，商务部对欧盟的立案标准与世贸组织《补贴与反补贴协定》的一致性表示质疑，敦促欧方能够严格遵守世贸组织的有关规则，客观公正地开展调查，避免对相关产业提供过度的保护。同时，商务部也希望欧方能够本着建设性的态度，鼓励欧盟的业界与中国的电动自行车行业加强合作，化竞争为共赢，实现双方产业的共同发展。中方将密切跟踪案件的进展，视案件进展情况，采取必要措施，坚决捍卫中方正当合法的权益。（朱江）
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