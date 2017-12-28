出租车上捡到价值28万元手机 的哥完璧归赵(图)

谁在出租车上丢了个“老年机”？上网一查，竟然价值28万！
好的哥完璧归赵
兰州晚报讯(首席记者孙建荣文/图)“谢谢你们帮我朋友找回了手机！”12月27日上午，在兰州交发建出租车公司内，失主的朋友郑先生握着公司主管人员手连说“谢谢”。两天前，郑先生的朋友乘坐出租车时，不慎将一部手机落在车内，恰好被该公司的哥黄师傅捡到，这部手机不是一般手机，而是一部私人订制的威图品牌机，京东商城标价28万多元。
12月25日下午1时许，兰州交发建出租车公司的哥黄师傅，驾驶车辆行驶在南滨河路绿色公园附近时，一名男子拦车前往北滨河路中段，当车辆行驶到目的地后，男子下车离开了现场。此时黄师傅没有再拉乘客，而是准备去安宁区充电站给车辆充电。回头发现车后座上放着一部手机，看似一部老年机，而乘客早已不知去向。黄师傅心想，乘客肯定会打来电话寻找，到时再送过去。于是黄师傅先去充电，直到下午5时许，失主才打来电话诉说丢失手机的事。黄师傅将此事告知了出租车公司，得知这是一部价格不菲的手机。因失主有事不能前来及时认领，双方约好于27日上午到公司交还手机。经网上查询得知，这是一部威图品牌机，属于私人订制，也是奢侈品，京东商城标价28万多元。记者注意到，该手机看似一部老年机，拿到手中感觉比其他手机要重，加密后无法监听。
据介绍，近年来这也是我市出租车行的哥的姐捡到价值最高的手机。兰州交发建出租车公司负责人表示，对于黄师傅的这种拾金不昧精神，将号召全公司驾驶员向他学习，同时将进行表彰奖励。
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